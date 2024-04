Utytułowana siatkarka zakończyła karierę. Była gwiazdą TAURON Ligi

38-latka po raz ostatni wyszła na parkiet w rewanżowym meczu półfinałowej serii francuskiej Ligue A przeciwko Neptunes de Nantes. Volero Le Cannet przegrało to spotkanie 1:3, a ponieważ pierwsze starcie również zakończyło się wynikiem 3:1 dla ekipy z Nantes, drużyna Bułgarki odpadła z rywalizacji.

Po meczu francuski klub przygotował dla doświadczonej siatkarki uroczyste pożegnanie, którego kulminacyjnym momentem było wideo, zawierające najpiękniejsze boiskowe chwile Janewej, a także podziękowania od obecnych i byłych koleżanek sportsmenki z klubu i drużyny narodowej.

- Miałam głęboką nadzieję, że to nie będzie moje ostatnie spotkanie, ale niestety wiek i zdrowie zrobiły swoje. I tak zadaję sobie pytanie, jakim cudem udało mi się przetrwać fizycznie 20 lat poza Bułgarią. Nie jest to łatwe zadanie. Siatkówka nie jest sportem kontaktowym, ale i tak bardzo odbija się na zdrowiu. Od kilku lat cierpię na bóle części lędźwiowej kręgosłupa. Pod koniec bieżących rozgrywek czułam już, że nie dałabym rady wytrzymać całego przyszłego sezonu, dlatego zdecydowałam, że to czas, by powiedzieć "stop" - podkreśliła Ewa Janewa w rozmowie z oficjalną stroną bułgarskiej federacji.

W trakcie długiej kariery 38-letnia przyjmująca osiągnęła wiele sukcesów. W siatkarskim CV ma między innymi osiem mistrzostw i siedem Pucharów Francji, dwa mistrzostwa i trzy Puchary Bułgarii, Puchar Rosji, mistrzostwo Chin oraz brązowy medal polskiej TAURON Ligi, zdobyty z DevelopResem Rzeszów (obecnie PGE Rysice Rzeszów).

Janewa nie musi się również zastanawiać, czym zajmie się po zakończeniu zawodniczej kariery. Bułgarka zdradziła, że otrzymała atrakcyjną propozycję pozostania w Volero Le Cannet i od najbliższego sezonu będzie pracowała jako dyrektorka sportowa klubu.