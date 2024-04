Siatkarz zalał się łzami. Brązowy medalista Pucharu Świata zakończył karierę

Stanew o swojej decyzji poinformował w pomeczowym wywiadzie dla bułgarskiej telewizji tuż po sobotnim spotkaniu z Levskim Sofia. Ekipa ze stolicy Bułgarii pokonała Neftochimik 3:1 i wygrała półfinałową rywalizację 3-1.

- Mieliśmy swoje szanse w drugim spotkaniu, przegranym po tie-breaku, dzisiaj do końca wierzyliśmy, że uda nam się jeszcze doprowadzić do remisu w serii, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że zespół Levskiego grał lepiej od nas. Mieliśmy w tym sezonie mnóstwo problemów, rozgrywki kończyliśmy niemal całkowicie innym składem, niż je zaczynaliśmy, cały czas trapiły nas kontuzje, ale nie chcę tu szukać wymówek. Jestem dumny ze wszystkich chłopaków i uważam, że każdy z nas może dzisiaj wyjść z hali z podniesioną głową. Szkoda, że nie udało nam się awansować do finału. Żałuję tego tym bardziej, że podjąłem decyzję o zakończeniu kariery. To był mój ostatni mecz w życiu. Po operacji miałem ogromne problemy z odzyskaniem formy. Zastanawiałem się, czy będę jeszcze w stanie pomóc drużynie w przyszłym sezonie, ale uznałem, że mój sportowy czas już minął. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną przez te 24 lata - powiedział ze łzami w oczach Stanew.

Doświadczony siatkarz dzień po czwartym meczu z Levskim jeszcze raz pożegnał się z kibicami - tym razem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Skłamałbym, gdybym powiedział, że długo myślałem o tym, co tu napiszę. Ale to, co zrobiłem i łzy, które wciąż cisną mi się do oczu, nie są kłamstwem. Zawsze starałem się dawać innym dobry przykład. Dawałem z siebie wszystko w każdej minucie spędzonej w hali czy na siłowni. I zawsze będę powtarzał kolegom, żeby mieli na uwadze, iż młodzi zawodnicy chłoną wszystko, co mówią i robią starsi gracze. W rywalizacji zawsze trzeba dążyć do bycia najlepszym - i robić to uczciwie, umiejętnie i z poświęceniem. Wiadomości, jakie wysyłało mi od pewnego czasu moje ciało, były jasne. 24 lata minęły mi jak 24 godziny. Cały czas byłem w biegu, cały czas myślałem wyłącznie o siatkówce. Rzadko o sobie, częściej o ludziach na trybunach. Mówię do widzenia karierze sportowej, ale moje życie do końca będzie związane z siatkówką, bo to z nią związałem mój los. Dziękuję wszystkim, którzy przez te lata stali ze mną ramię w ramię i dziękuję mojej rodzinie za wsparcie" - napisał na Instagramie Stanew.

38-latek podkreślił, że chciałby zostać w Neftochimiku Burgas - czy to w roli działacza, czy członka sztabu szkoleniowego.

Iwan Stanew jest prawdziwą legendą klubu. W pierwszej drużynie Neftochimika grał w latach 2003-2010, 2012-2013, 2014-2016 i 2022-2024. Ponadto występował w Dobrudży 07 i Hebarze Pazardżik oraz irańskich klubach Saipa Saipa Alborz i Barij Essence. W siatkarskim CV ma dwa mistrzostwa (2007, 2023) i trzy Puchary Bułgarii (2007, 2008, 2016). Z reprezentacją Bułgarii sięgnął zaś po brązowy medal Pucharu Świata w 2007 roku.