Nadszedł czas na kolejną galę Babilon Boxing Show. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Radomiu. W walce wieczoru rękawice skrzyżują Daniel Rutkowski (1-3) i Damian Kiwior (8-2-1). Ponadto na gali wystąpią m.in. Jan Lodzik (14-3) i Michał Syrowatka (23-5). Transmisja gali Babilon Boxing Show w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go.

Przypomnijmy, że pierwotnie w najważniejszym starciu gali miało dojść do pojedynku pomiędzy Eweliną Pękalską a Zulfą Macho. Ostatecznie zawodniczka z Tanzanii nie doleci do Polski. Walka została odwołana, a main eventem Babilon Boxing Show została potyczka Rutkowskiego z Kiwiorem.

Dla "Rutka" będzie to piąty pojedynek na zawodowym ringu. Pamiętajmy, że radomianin to przede wszystkim zawodnik MMA. Kiwior jest bardziej doświadczonym pięściarzem, lecz do piątkowego starcia przystąpi po porażce z Pablo Mendozą w maju tego roku. Walka została zakontraktowana na osiem rund.

Interesująco zapowiada się również co-main event gali. Na zasadach K-1 zmierzą się Jan Lodzik i Mateusz Rajewski (18-11). Swoją 29. zawodową walkę na zawodowym ringu stoczy Michał Syrowatka. Jego przeciwnikiem będzie niepokonany Lukas Dekys (5-0).

Łącznie na kibiców czeka sześć pojedynków.

Transmisja gali Babilon Boxing Show w Polsacie Sport Fight (od 19:00), Super Polsacie (od 20:00) i na Polsat Box Go.

Karta walk gali Babilon Boxing Show Radomiu:

Boks, 72 kg:

Daniel RUTKOWSKI (1-3) vs Damian KIWIOR (8-2-1)

Boks, 59 kg:

Levan KHASAIA (debiut) vs Valerii ROMANENIA (3-1)



K-1, 65 kg:

Jan LODZIK (14-3) vs Mateusz RAJEWSKI (18-11)

Boks, 70 kg:

Michał SYROWATKA (23-5) vs Lukáš DEKÝŠ (5-0)

Boks, 67 kg:

Patrik BALAZ (4-1) vs Maksim HARDZEIKA (10-0)

Boks, 83 kg:

Krzysztof WOJCIECHOWSKI (3-1) vs Iago Gedenidze (4-3)

Boks, 50,8 kg:

Wiktoria SĄDEJ (1-1) vs Nino GVINIASHVILI (1-6-1)

mtu, Polsat Sport