Siatkarska niedziela z PlusLigą w Polsacie Sport. Plan transmisji

Niedziela zapewni kibicom mnóstwo siatkarskich emocji. Przed nami trzy mecze 12. kolejki Plusligi. Transmisje sobotnich meczów PlusLigi w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Projekt Warszawa – Indykpol AZS Olsztyn to pierwsze z niedzielnych spotkań. Siatkarze ze stolicy będą chcieli zrehabilitować się za niedawną porażkę 1:3 z Ziraat Bankasi Ankara na Torwarze w Lidze Mistrzów. W poprzedniej kolejce wygrali wyjazdowe starcie z GKS Katowice 3:2. Mają na koncie 26 punktów (mecze 9–3), co daje trzecią pozycję w tabeli. W Olsztynie nastroje zmienne. Po serii siedmiu zwycięstw, nastąpiły dwie porażki 0:3 (z Jastrzębskim Węglem i ZAKSĄ), po meczach bez historii. Sporo emocji przyniosły natomiast zawirowania na ławce trenerskiej w tym klubie. Indykpol AZS wciąż plasuje się wysoko w tabeli, zajmuje szóste miejsce (20 punktów, mecze 7–4), z małą stratą do czwartej lokaty.

Mecz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cuprum Lubin ma zdecydowanego faworyta. Każdy inny rezultat niż zwycięstwo ZAKSY za trzy punkty będzie sporą sensacją. Sześć ostatnich spotkań ligowych ZAKSA wygrała bez straty seta, ostatnio pewnie pokonała u siebie Indykpol AZS. Jest liderem z bilansem meczów 12–0 i 34 punktami na koncie. W miniony wtorek odniosła natomiast ważne zwycięstwo na wyjeździe z Lokomotiwem Nowosybirsk (3:1) w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Rywalem kędzierzynian będzie dziesiąta w tabeli ekipa Cuprum. Lubinianie wywalczyli 12 punktów i wygrali 3 z 11 meczów. W ostatniej kolejce przegrali u siebie 0:3 z Jastrzębskim Węglem.

Starcie Trefl Gdańsk – MKS Ślepsk Malow Suwałki również zaplanowano na niedzielę. Gdyby ten mecz odbył się kilka tygodni wcześniej, można by mówić o rywalizacji dwóch największych rozczarowań początku sezonu. Ostatnie spotkania przyniosły jednak renesans formy siatkarzy Trefla, który po 3:0 ograli Asseco Resovię na Podpromiu i LUK Lublin u siebie. Z dorobkiem 13 punktów zajmują dziewiątą pozycję w tabeli (4 zwycięstwa – 7 porażek). Ślepsk to przedostatnia drużyna w ligowej stawce, ma na koncie 6 punktów (mecze 2–9). Pięć ostatnich spotkań to pięć porażek, w tym cztery razy po 0:3 i zaledwie jeden ugrany set – w starciu z Projektem. Poprzednia kolejka przyniosła porażkę 0:3 u siebie z Asseco Resovią.

Plan transmisji niedzielnych meczów PlusLigi:

Projekt Warszawa – Indykpol AZS Olsztyn (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cuprum Lubin (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

Trefl Gdańsk – MKS Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

A.J., Polsat Sport