UEFA nieugięta. Tottenham poza pucharami

"Koguty" w tym sezonie rywalizowały w Lidze Konferencji. W fazie grupowej ich przeciwnikami byli: Stade Rennais, SBV Vittese oraz NS Mura. O awansie podopiecznych Antonio Conte miał zadecydować mecz ze Stade Rennais. Londyńczycy jednak nie mogli wziąć udziału w tym spotkaniu. W drużynie z Wysp wykryto kilka przypadków zakażeń koronawirusem.

UEFA próbowała znaleźć nowy termin, by spotkanie zostało rozegrane. Mimo to drużyny nie były w stanie znaleźć daty, która odpowiadałaby obu ekipom. Przez to sprawa została skierowana do Komisji Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA.

Teraz największa organizacja piłkarska w Europie ogłosiła, że podjęto decyzję o przyznaniu walkowera. Francuska drużyna odniosła zatem zwycięstwo 3:0. Tym samym Tottenham oficjalnie pożegnał się z rozgrywkami w europejskich pucharach.

Klub z Londynu zajął trzecie miejsce w grupie G z siedmioma punktami na koncie.

AA, Polsat Sport