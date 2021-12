Pierre-Emerick Aubameyang nie gra najlepiej w tym sezonie. Na dodatek doszły do tego problemy dyscyplinarne. Wszystko to może wskazywać na to, że Gabończyk może chcieć rozstać się ze swoim obecnym pracodawcą. Sytuacją napastnika Arsenalu podobno zainteresowana jest FC Barcelona, która planuje wzmocnienie swojej ofensywy.