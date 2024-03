Hiszpańskie media oceniły Lewandowskiego. Dostał nowy przydomek

FC Barcelona pokonała we wtorkowy wieczór SSC Napoli 3:1 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i awansowała do ćwierćfinału tych rozgrywek. Jednego z goli strzelił Robert Lewandowski, który po końcowym gwizdku został oceniony przez hiszpańskie media.

"Duma Katalonii" zremisowała w pierwszym meczu obu ekip 1:1. Wówczas bramkę dla gości zdobył Polak, ale niedługo później gospodarze doprowadzili do wyrównania, co zapowiadało duże emocje w rewanżu.

W nim podopieczni Xaviego Hernandeza kapitalnie spisali się w pierwszych kilkunastu minutach, czego dowodem dwa trafienia - Fermina Lopeza i Joao Cancelo. Mistrzowie Włoch zdołali strzelić gola kontaktowego jeszcze przed przerwą, ale nie było ich stać na nic więcej w tym spotkaniu. W samej końcówce wynik na 3:1 ustalił Lewandowski.

Kapitan naszej kadry, podobnie jak inni zawodnicy Barcelony, zostali wzięci pod lupę przez hiszpańskich dziennikarzy. Polak zebrał przeciętne noty, chociaż został doceniony za udział przy pierwszym golu i trafieniu do siatki w drugiej połowie.

"Napastnik przypieczętował awans do ćwierćfinału, wpychając piłkę do bramki na 3:1. Wcześniej brał udział przy pierwszym golu, zwabiając środkowego obrońcę i przepuszczając futbolówkę do Raphinhy" - pisze "Mundo Deportivo", opisując postawę Lewandowskiego jako "inteligentną".

Z kolei kataloński "Sport" nazwał Polaka "matadorem".

"Jego gol zakończył emocje w tym meczu. W pierwszej połowie bardzo dobrze przepuścił piłkę, a przy trzeciej bramce znalazł się w zabójczej strefie. Jest profesjonalistą w swojej pracy" - zaznaczyli żurnaliści, przyznając mu notę "6" - najsłabszą w całej drużynie. Tak jak Lewandowski ocenieni zostali Joao Felix, Oriol Romeu i Andreas Christensen. Najwyższą ocenę - "9" otrzymał Pau Cubarsi, który debiutował w Lidze Mistrzów.

Hiszpańscy dziennikarze zasugerowali, że awans Barcelony do ćwierćfinału Ligi Mistrzów może okazać się punktem zwrotnym w tym sezonie dla "Dumy Katalonii".

"Barcelona potrzebowała tego awansu jak wody. Tego brakowało w ostatnich latach. Promocja do ćwierćfinału jest fundamentem do odbudowy pewności siebie, morale oraz reputacji klubu w Europie. Przy okazji zgarnia sporą szczyptę milionów. Ale przede wszystkim zawiesza sobie europejską poprzeczkę, która wcześniej była tam, gdzie nigdy nie powinna była się znaleźć".