Tak grał Lewandowski jesienią. Zobacz zagrania Polaka z fazy grupowej! (WIDEO)

FC Barcelona zawiodła w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów. Katalończycy zajęli trzecie miejsce w swojej grupie i spadli do Ligi Europy. Również z tymi rozgrywkami pożegnali się szybko - już po dwumeczu w 1/16 finału przeciwko Manchesterowi United.

W bieżącej kampanii podopieczni Xaviego Hernandeza nie mogli pozwolić sobie na kolejną taką wpadkę. Wygrali cztery mecze, przegrali dwa i zajęli pierwsze miejsce w grupie.



Poprawa jest więc widoczna. To, co może jednak martwić kibiców katalońskiego klubu, to dyspozycja Roberta Lewandowskiego - podstawowego napastnika drużyny. W fazie grupowej Polak zdobył tylko jedną bramkę i zanotował jedną asystę.



Zobacz najciekawsze zagrania Lewandowskiego w fazie grupowej Ligi Mistrzów:

