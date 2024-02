Lewandowski się kończy? Statystyki nie kłamią! 

Słaby Lewy w słabej Barcelonie?

Kampania 2023/24 jest trudna nie tylko dla FC Barcelony, ale także dla Roberta Lewandowskiego. Polak znajduje się pod niemal ciągłą krytyką mediów i kibiców. Jedni i drudzy wymagają od napastnika o wiele większego wpływu na grę Dumy Katalonii. Czy gromy spadające na głowę Lewego są uzasadnione?



Jak dotąd Lewandowski wystąpił w 32. meczach FC Barcelony w tym sezonie. Składają się na to występy w LaLiga, Lidze Mistrzów, Pucharze Króla, a także Superpucharze Hiszpanii. Łącznie Lewy 15 razy trafił do siatki rywali i zanotował 6 asyst. Na boisku spędził w sumie 2451 minut – to trzeci wynik spośród wszystkich zawodników Dumy Katalonii. Jak na 35-letniego napastnika jest to wytrzymałość godna pozazdroszczenia.



Gdybyśmy rozmawiali o napastniku o nieco mniejszej renomie, niż Robert Lewandowski z pewnością uznalibyśmy, że rozgrywa całkiem niezły sezon. Jednak w przypadku Lewego takie liczby to za mało. Sprawdźmy, jak wyglądała jego skuteczność w minionych sezonach!

Lewandowski – bestia z sezonu 2020/21

W sezonie 2020/21 Lewandowski występował w barwach Bayernu Monachium. Polski zawodnik był wówczas w absolutnie topowej dyspozycji i bez wątpienia był najlepszym napastnikiem na świecie.



To właśnie w tej kampanii Lewy osiągnął swój absolutny prime time, czego zwieńczeniem było pobicie legendarnego rekordu równie legendarnego Gerda Mullera. W sezonie 1971/72 Muller zdobył 40 bramek dla Bayernu Monachium w Bundeslidze. Niemal 40 lat później Lewandowski pobił jego wynik – 41 razy trafiał do siatki rywali i ustanowił wynik, który dziś wydaje się nie do pobicia!



Lewandowski w 30 meczach tamtego sezonu zdobył łącznie aż 48 bramek. Na boisku spędził w sumie 3 389 minut, co oznacza, że średnio strzelał gola co 71 minut! To absolutnie niesamowity wynik, którego nie powstydziliby się Messi czy Cristiano Ronaldo w swoich najlepszych latach! Lewandowski nie zapominał także o kolegach – 9 razy asystował przy ich trafieniach.

Ostatni koncert Lewandowskiego w Bayernie Monachium

Kolejny sezon miał być dla Roberta Lewandowskiego ostatnim w barwach Bayernu Monachium. Polak nie miał jednak zamiaru żegnać się bez fajerwerków. Kapitan biało-czerwonych zanotował kolejny genialny sezon i pokazał ogromną piłkarską klasę.



46 meczów – 50 bramek. Gol co średnio 80 minut. Kampania zwieńczona koroną króla strzelców Bundesligi, 13 trafień w Lidze Mistrzów. Do tego kolejny kapitalny sezon w karierze Lewandowskiego. Oczywiście, nie tak dobry, jak poprzedni, ale przecież nie sposób rok w rok bić samodzielnie ustanowionych rekordów. Tego w historii sportu podjął się jedynie legendarny tyczkarz, Serhij Bubka. Ale wróćmy na zieloną murawę!



Kibice Bayernu Monachium znów mieli powody, by nosić Lewego na rękach. I pewnie by to robili, gdyby nie jego transfer do Barcelony, który nie obył się bez kontrowersji. To jednak historia na zupełnie inną opowieść.

Pierwszy sezon w Barcelonie – miłe złego początki?

Lewandowski przychodził do FC Barcelony jako gwiazda i niemal natychmiast zaczął spełniał pokładane w nim oczekiwania. W pierwszych dziesięciu meczach ligowych sezonu 2022/23 Lewandowski trafił do siatki aż 11 razy. Polak zdobywał bramkę średnio co 72 minuty! To były wyniki na poziomie rekordowego sezonu 2020/21. Niestety, w pewnym momencie coś poszło nie tak.



Po mundialu w Katarze Lewandowski nie był już tak skuteczny pod bramką rywali. W 2023 roku Lewy zagrał w LaLiga 17 razy i zdobył 10 bramek. Wynik niezły, warto pamiętać, że pięć z dziesięciu goli zanotował ze spadkowiczami. To nieco psuje percepcję, jakoby Lewandowski rozegrał kolejny idealny sezon. Ostatecznie 23 gole w LaLiga pozwoliły mu sięgnąć po koronę króla strzelców.

W całej kampanii 2022/23 Lewandowski wystąpił w 46 meczach i spędził na boisku 3 954 minuty. Łącznie strzelił 33 gole i zanotował 8 asyst. Pod kątem zdobyczy bramkowych był to najsłabszy wynik Lewego od sezonu 2014/15!

Co statystyki mówią o Robercie Lewandowskim?

Aby pokazać formę strzelecką i asystencką Roberta Lewandowskiego przeanalizowaliśmy jego występy w czterech ostatnich sezonach. Wszystkie dane pochodzą z portalu transfermarkt.com i zostały przedstawione w poniższej statystyce:

Ostatnie cztery sezony Roberta Lewandowskiego:

Bayern Monachium (20/21) - 48 goli, 9 asyst, 3389 minut, gol średnio co 71 minut



Bayern Monachium (21/22) - 50 goli, 7 asyst, 4006 minut, gol średnio co 80 minut



FC Barcelona (22/23) - 33 gole, 8 asyst, 3954 minut, gol średnio co 120 minut



FC Barcelona (23/24*) - 15 goli, 6 asyst, 2451 minut, gol średnio co 163 minuty

*sezon w trakcie

Nie trzeba być wytrawnym analitykiem, żeby zobaczyć, że forma Lewandowskiego od końca sezonu 2020/21 znajduje się na równi pochyłej, a w obecnych rozgrywkach dramatycznie pikuje. Wiele wskazuje na to, że aktualny sezon może być dla Lewego najsłabszym od wielu lat.

Polsat Sport