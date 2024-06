Polska - Francja. Wynik meczu Euro 2024. Kto wygrał?

Mecz Polska - Francja to ostatni występ Biało-Czerwonych na ME 2024. Polska przegrała z Holandią (1:2) i Austrią (1:3), i nie ma już szans na awans do kolejnej fazy turnieju.

Po raz ostatni Polska i Francja zmierzyły się na MŚ 2022. Wówczas Trójkolorowi wygrali 3:1, a jedyne trafienie dla Polski zanotował kapitan Robert Lewandowski.

Polska - Francja. Wynik meczu Euro 2024

O tym, kto wygrał mecz Polska - Francja, przekonamy się we wtorkowe popołudnie 25 czerwca. Wynik meczu Polska - Francja poznamy po zakończeniu spotkania, które rozpoczyna się o godzinie 18.00.

Polsat Sport