We wtorek 12 marca odbył się drugi mecz rywalizacji Barcelona - Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Podopieczni Xaviego wygrali starcie na swoim boisku 3:1, a na listę strzelców wpisał się między innymi Robert Lewandowski. Napastnik "Blaugrany" po ostatnim gwizdku podsumował grę zespołu ze stolicy Katalonii.

- Moim zdaniem, gdybyśmy w pierwszej połowie czasami poszukali jednego lub dwóch podań więcej, to moglibyśmy zamknąć ten mecz już w pierwszej połowie, wygrywając 3:0 lub 4:0. Często musimy walczyć do końca i mieć z tyłu głowy, że to jeszcze nie jest zakończone spotkanie. Pierwsze 20 minut drugiej połowy nie wyglądało dobrze - Napoli trochę przejęło inicjatywę. Kiedy zaczęliśmy atakować i zdobyliśmy bramkę, to wszystko wróciło na właściwe tory. Czasami tego doświadczenia i analizy brakuje. Jeżeli to poprawimy, to możemy o wiele lepiej grać i szybciej zamykać takie spotkania - powiedział "Lewy".

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski został także zapytany przez Bożydara Iwanowa, na jaki zespół chciałby trafić w ćwierćfinale europejskiego pucharu.

- Nie wiem, na kogo trafimy, ale mam nadzieję, że na kogoś, kogo będziemy mogli przejść. Mam nadzieję, że się rozkręcimy. Mamy teraz trochę czasu, bo będzie kadra. Myślę, że potem wróci paru kontuzjowanych piłkarzy, ale ważne, żeby nie było nowych urazów. Mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczymy, na kogo trafimy. Najważniejsze, żebyśmy potrafili jeszcze lepiej grać - stwierdził napastnik.

Warto przypomnieć, że rywala w ćwierćfinale największego europejskiego pucharu "Duma Katalonii" pozna już w tym tygodniu. Losowanie odbędzie się bowiem w piątek 15 marca.