Gol Roberta Lewandowskiego! FC Barcelona awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1:1, co oznaczało otwartą sytuację przed rewanżowym starciem w Barcelonie. We Włoszech bohaterami byli napastnicy - prowadzenie "Dumie Katalonii" dał Lewandowski, a wyrównał Victor Osimhen.

W rewanżu znacznie lepiej prezentowali się gospodarze, którzy bardzo szybko stworzyli sobie kilka sytuacji. Po kwadransie udało im się w końcu trafić do siatki. Raphinha wyłożył piłkę Ferminowi Lopezowi, a ten płaskim strzałem wyprowadził Barcelonę na prowadzenie. Gracze Xaviego Hernandeza się nie zatrzymali i niespełna 120 sekund później prowadzili już 2:0. Znowu ważną rolę odegrał Raphinha, który tym razem postanowił sam wykończyć akcję. Trafił w słupek, lecz dobitka Joao Cancelo była bezbłędna.



Barcelona miała wszystko pod kontrolą i... straciła bramkę. W polu karnym gospodarzy pojawił się Amir Rrahmani i popisał się wykończeniem, jakiego mogliby pozazdrościć mu czołowi napastnicy świata. Po jego uderzeniu Napoli złapało kontakt.



Po przerwie to właśnie Włosi prezentowali się lepiej. Zaczęło się od strzału Chwiczy Kwaracchelii, który minimalnie minął bramkę "Blaugrany". Po kilkunastu minutach wydawało się, że Napoli może otrzymać rzut karny, lecz Danny Makkelie ostatecznie go nie podyktował.



Minuty mijały, a wynik się nie zmieniał. Na siedem minut przed końcem Barcelona rozegrała kluczową akcję. Ilkay Gundogan zagrał do Sergiego Roberto, a ten wyłożył piłkę Robertowi Lewandowskiemu, który nie miał problemów z umieszczeniem jej w siatce. Było 3:1 i w zasadzie po meczu.



I tak też się stało. Barcelona wygrała 3:1 i awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.





FC Barcelona - Napoli 3:1 (2:1)

Bramki: Lopez 15, Cancelo 17, Lewandowski 83 - Rrahmani 30.



Pierwszy mecz: 1-1. Awans: FC Barcelona

FC Barcelona: Ter Stegen - Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo - Lopez (60 Roberto), Christensen (60 Romeu), Gundogan - Yamal, Lewandowski, Raphinha (81 Felix).

Napoli: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rui (64 Olivera) - Anguissa, Lobotka, Traore (78 Raspadori) - Politano (64 Lindstrom), Osimhen, Kwaracchelia (90+2 Ngonge).

Żółte kartki: Christensen, Yamal - Jesus, Traore, Olivera.

FC Barcelona - Napoli. Skrót meczu

Polsat Sport