17-letni piłkarz powołany do dorosłej reprezentacji na najbliższe mecze

17-letni obrońca Pau Cubarsi został po raz pierwszy powołany do piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii, która w marcu rozegra towarzyskie mecze z Kolumbią i Brazylią. Na tej liście jest również, grający w kadrze już od 2023 roku, inny talent z Barcelony - 16-letni Lamine Yamal.

Yamal rozegrał już w kadrze narodowej cztery mecze (dwa gole), a teraz szansę debiutu może otrzymać Cubarsi. Jak piszą światowe media, to najnowszy "produkt" słynnej akademii szkoleniowej La Masia w Barcelonie.

ZOBACZ TAKŻE: Rodzinna tragedia byłego trenera Legii. Zmarła jego córka

Środkowy obrońca został wybrany zawodnikiem meczu, gdy Barcelona wyeliminowała we wtorek Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów (wygrała 3:1 w rewanżu, we Włoszech był remis 1:1).

Docenił to selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente, który ogłosił w piątek 26-osobowy skład. Cubarsi przeskoczył więc z kadry narodowej do lat 17 bezpośrednio do seniorskiej.

Hiszpania zmierzy się towarzysko z Kolumbią w Londynie 22 marca, a następnie z Brazylią w Madrycie 26 marca.

BS, PAP