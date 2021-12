Liga Europy: Legia Warszawa ukarana grzywną przez UEFA

W meczu 5. kolejki Ligi Europy Legia Warszawa rozegrała mecz z angielskim Leicester City. Warszawski klub został ukarany grzywną za zachowanie swoich kibiców podczas spotkania. Zamieszki, jakie wywołali sympatycy "Wojskowych" zmusiły do interwencji ochroniarzy oraz angielską policję.

Legia przegrała z Leicester City w starciu w 5. kolejki Ligi Europy 1:4. Niestety dla klubu wstydliwy okazał się nie tylko wynik. Zachowanie kibiców klubu ze stolicy Polski również pozostawiło wiele do życzenia. W trakcie meczu fani Legii odpalili race, przez co całe boisko pokryło się dymem. Grupa około stu z nich postanowiła również zerwać siatkę odgradzającą ich od sympatyków angielskiej drużyny i próbowała przedostawać się do sektora domowego.

ZOBACZ TAKŻE: Vuković skomentował porażkę Legii. "Musimy zbudować wszystko na nowo"

Wszystko to spowodowało, że do interwencji zmuszeni zostali ochroniarze oraz angielska policja, z którymi starli się kibice Legii. Zamieszki wywołane przez kibiców Legii sprawiły, że UEFA została zmuszona ukarać polski klub. Na Legię nałożono dwie kary finansowe. Jedna z nich wynosi 36 250 euro za odpalenie rac na stadionie oraz druga 5000 euro za zakłócanie porządku, czyli starcia z ochroniarzami i policją.

MP, Polsat Sport