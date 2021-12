Najwybitniejsi polscy tenisiści według ekspertów. Radwańska, czy Jędrzejowska?

Podczas uroczystej Gali 100-lecia PZT, która odbyła się we wrześniu w Warszawie ogłoszono wyniki głosowania na 10 najlepszych tenisistów w historii Polski. Wybrana przez internautów złota dziesiątka stulecia polskiego tenisa (PZT 1921-2021) wyglądała następująco:



1. Agnieszka Radwańska,

2. Iga Świątek,

3. Łukasz Kubot,

4. Hubert Hurkacz,

5. Wojtek Fibak,

6. Jadwiga Jędrzejowska,

7. Magda Linette,

8. Mariusz Fyrstenberg,

9. Jerzy Janowicz,

10. Marcin Matkowski.



Ponieważ w wybranej przez głosujących internautów dziesiątce nie znalazły się m.in. dwie wybitne postaci polskiego tenisa: Ignacy Tłoczyński (trzeci gracz Europy w 1939 r.) i Władysław Skonecki (zwycięzca turnieju w Monte Carlo w 1953 r. i 1955 r.), doszedłem do wniosku, że ciekawym byłoby zwrócenie się do grona ekspertów, ludzi tenisa, by zapytać o ich własne klasyfikacje.



Jadzia Jędrzejowska urodziła się w 1912 roku, Wojtek Fibak w 1952, a Iga Światek w 2001. Jadzia była więc starsza od Wojtka o 40 lat, a Wojtek od Igi o prawie 50. Za czasów Tłoczyńskiego (rocznik 1911) grało się w długich, białych spodniach. Skonecki grał kiedy tenis był wciąż amatorski. Fibak zaczynał gdy piłki wciąż były białe, a rakiety drewniane, a w tenisie pojawiły się wielkie pieniądze. Agnieszka, Łukasz, Iga, czasy nam bliskie i obecne to postępujący, coraz szybszy rozwój profesjonalizmu. Przygotowanie fizyczne, psychologia, dieta.



Wystarczającą trudnością dla moich rozmówców było więc karkołomne zadanie porównania graczy różnych epok. Dla większej przejrzystości i ułatwienia postanowiłem rozdzielić panie i panów. Poprosiłem o najlepsze piątki według ankietowanych.



Moją sondę zacząłem od członków Komisji Historycznej przy Polskim Stowarzyszeniu Trenerów Tenisa (PSTT). Wśród jej członków jako najlepsza kobieta zawsze wymieniana jest Jadwiga, sześciokrotnie Wojtek i pięciokrotnie Władek.. Oto wyniki mojej ankiety:



Adam Królak (naukowiec, były kapitan Pucharu Davisa): Panie: 1. Jędrzejowska, 2 . Radwańska, 3. Świątek. 4. Grzybowska, 5. Domachowska. Panowie: 1. Skonecki, 2. Fibak, 3. Tłoczyński. 4. Hurkacz, 5. Janowicz



Stanisław Szczukiewicz (tenisista, trener, działacz): ex aequo 1. Jędrzejowska i Radwańska, 2. Świątek, 3. Linette, 4. Nowak, 5. Grzybowska.

Ex aequo: 1. Skonecki i Fibak, 2. Tłoczyński, 3. Gąsiorek, 4. Kubot, 5. Nowicki.



Jerzy Zieliński (przewodniczący PSTT) wymienił tylko trzy panie: 1. Jędrzejowska, 2. Radwańska, 3. Świątek.

1. Fibak, 2. Tłoczyński, 3. Skonecki, 4. Hebda, 5. Kubot.



Mirosław Ginter (trener): 1. Jędrzejowska, 2. Radwańska, 3. ex aequo: Świątek i Rosolska.

1. Fibak, 2. Skonecki, 3. Tłoczyński, 4. ex aequo: Radzio, Nowicki, Kubot.



Jacek Luba (arbiter): 1. Jędrzejowska, 2. Radwańska, 3. Świątek, 4. Rosolska, 5 .Nowak.

1. Fibak, 2. Skonecki, 3. Tłoczyński, 4. Nowicki, 5. Kubot.



Tomasz Wolfke (redaktor albumu Stulecie PZT, dziennikarz): 1. Jędrzejowska, 2. Radwańska, 3. Świątek, 4. ex aequo: Krall-Olsza i Szwaj-Wieczorek, 5. Alicja Rosolska.

1. Fibak, 2. Skonecki, 3. Tłoczyński, 4. Gąsiorek, 5. Hurkacz.



Wojciech Andrzejewski (były szef wyszkolenia PZT): 1 Jędrzejowska, 2 Radwańska, 3 Światek, 4 Nowak, 5 Grzybowska.

1. Fibak, 2. Skonecki, 3. Tłoczyński, 4. Kubot, 5. ex aequo: Fyrsteberg, Matkowski.



Andrzej Fąfara (pisarz, dziennikarz): 1. Jędrzejowska, 2. Radwańska, 3. Świątek, 4. Nowak, 5. Grzybowska.

1. Skonecki, 2. Fibak, 3 Gąsiorek, 4 Nowicki, 5 Tłoczyński.



Adam Mincberg (tenisista): 1 Jędrzejowska, 2 Radwańska, 3 Rylska.

1 Skonecki, 2 Fibak, 3. Radzio, 4. Gąsiorek.



Barbara Olszowska-Kowalska (tenisistka, trenerka, działaczka): 1. Jędrzejowska, 2. Radwańska, 3. Szwaj-Wieczorek, 4. Linette.

1. Skonecki, 2. Fibak, 3. Gąsiorek, 4. Kubot, 5. Nowicki.



Dziennikarze:



Zbigniew Chmielewski (autor książek, PAP): 1. Jędrzejowska, 2. Radwańska, 3. Świątek, 4. Linette, 5. Kral-Olsza

1 Fibak, 2 Tłoczyński, 3 Skonecki, 4 Kubot, 5 Hurkacz.



Mirosław Żukowski (Rzeczpospolita):1. Radwańska, 2. Świątek, 3. Jędrzejowska, 4. Grzybowska, 5. Linette

1. Fibak, 2. Hurkacz, 3. Kubot, 4. Skonecki, 5. Matkowski i Fyrstenberg



Karol Stopa (Eurosport): 1. Radwańska, 2. Świątek, 3. Jędrzejowska, .4 Nowak, 5 .Grzybowska.

1. Fibak, 2. Hurkacz, 3. Kubot, 4. Skonecki, 5. Licis/ Gąsiorek.



Krzysztof Rawa (RP): 1. Jędrzejowska, 2. Radwańska, 3. Świątek, 4. Grzybowska, 5. Domachowska.

1. Tłoczyński, 2. Skonecki, 3. Fibak, 4. Kubot, 5. Hurkacz.



Czesław Ludwiczek (dziennikarz, pisarz): 1. Jędrzejowska, 2. Radwańska, 3. Światek, 4. Grzybowska, 5. Olsza

1. Hurkacz, 2. Janowicz, 3. Fibak, 4. Kubot, 5. Fyrstenbeg/Matkowski



Andrzej Karczewski (PAP, mistrz świata dziennikarzy): 1. Jędrzejowska, 2. Radwańska, 3. Świątek, 4. Linette, 5. ex aequo Grzybowska i Szwaj-Wieczorek.

1. Fibak, 2. Skonecki, 3. Gąsiorek, 4. Hurkacz, , 5. Kubot.



Cezary Gurjew (Polskie Radio): 1. Radwańska, 2. Świątek, 3. Jędrzejowska, 4. Linette, 5. Grzybowska.

1. Fibak, 2. Hurkacz, 3. Kubot, 4. Skonecki, 5. Janowicz.



Bartosz Gębicz (Przegląd Sportowy): 1. Radwańska, 2. Jędrzejowska, 3. Świątek, 4. Grzybowska, 5. Nowak.

1. Fibak, 2. Kubot, 3. Skonecki, 4. Hurkacz, 5. ex aequo: Janowicz i Fyrstenberg/Matkowski



Olgierd Kwiatkowski (Interia): 1. Radwańska, 2. Jędrzejowska, 3. Świątek, 4. Grzybowska, 5. Nowak.

1. Hurkacz, 2. Janowicz, 3. Fibak, 4. Kubot, 5. Tłoczyński.



Adam Romer (Tenisklub): 1. Radwańska, 2. Świątek, 3. Jędrzejowska, 4. Grzybowska, 5. ex aequo: Linette i Nowak

1. Kubot, 2. Hurkacz, 3. Fibak, 4. Janowicz, 5. Skonecki



Artur Rolak (Tenisklub): 1. Świątek, 2. Jędrzejowska, 3. Radwańska, 4 .Grzybowska, 5. Nowak

1. Fibak, 2. Kubot, 3. Skonecki, 4. ex aequo: Fyrsteberg i Matkowski, 5. Hurkacz



Paweł Pluta (dziennikarz): 1. Świątek, 2. Radwańska, 3. Jędrzejowska, 4. Grzybowska, 5. Linette.

1. Hurkacz, 2. Janowicz, 3. Kubot, 4. Fibak, 5. Tłoczyński.



Justyna Kostyra (ViaPlay): 1. Radwańska, 2. Świątek, 3. Jędrzejowska, 4.

Grzybowska, 5. Linette.

1. Janowicz, 2. Fibak, 3. Hurkacz, 4. Kubot, 5. Nowicki.



Filip Gawęcki (Polsat Sport): 1. Radwańska, 2. Świątek, 3. Jędrzejowska, 4. Linette, 5. Grzybowska.

1. Fibak, 2. Hurkacz, 3. Janowicz, 4. Kubot, 5. Skonecki.



Tomasz Lorek (Polsat Sport): 1. Jędrzejowska, 2. Radwańska, 3. Świątek, 4. Rosolska, 5. Grzybowska.

1. Tłoczyński, 2. Kubot, 3. Fibak, 4. Hurkacz, 5. Skonecki.



Piotr Dąbrowski (Polskie Radio): 1. Radwańska, 2. Jędrzejowska, 3. Świątek, 4. Linette, 5. Domachowska.

1. Fibak, 2. Janowicz, 3. Hurkacz, 4. Kubot, 5. ex aequo: Fyrstenberg, Matkowski, Tłoczyński.



Rafał Smoliński (WP): 1. Radwańska, 2. Jędrzejowska, 3. Świątek, 4. Domachowska, 5. Nowak

1. Fibak, 2. Kubot, 3. Hurkacz, 4. Janowicz, 5. Skonecki.



Dominik Senkowski (sport.pl): 1. Radwańska, 2. Świątek, 3. Jędrzejowska, 4. U. Radwańska, 5. Linette

1. Fibak, 2. Hurkacz, 3. Janowicz, 4. Kubot, 5. Przysiężny.





Polski Związek Tenisowy (dawny i obecny)



Ryszard Fijałkowski (były prezes): 1. Światek, 2. Radwańska, 3. Jędrzejowska, 4. Nowak, 5. Grzybowska.

1. Fibak, 2. Skonecki, 3. Kubot, 4. Janowicz, 5. Gąsiorek



Jacek Kseń (były prezes): 1. Radwańska, 2. Jędrzejowska, 3. Świątek, 4 .Grzybowska, 5. Ula Radwańska.

1. Fibak, 2. Janowicz, 3. Skonecki, 4. Hurkacz, 5. Kubot.



Mirosław Skrzypczyński (prezes): 1. Radwańska, 2. Świątek, 3 Jędrzejowska, 4 Nowak, 5 Grzybowska

1 Fibak, 2 Kubot, 3 Janowicz, 4 Skonecki, 5 Hurkacz



Janusz Dorosiewicz (dyrektor biura): 1 Jędrzejowska, 2 Radwańska, 3. Świątek, 4. Linette, 5. Grzybowska

1. Skonecki, 2. Fibak, 3. Tłoczyński, 4. Hurkacz, .5 Kubot.



Witold Meres (były szef wyszkolenia): 1. Radwańska, 2. Świątek, 3. Jędrzejowska, 4. Linette, 5. Grzybowska.

1. Fibak, 2. Hurkacz, 3. Skonecki, 4. Gąsiorek, 5. Kubot.



Tomasz Iwański (szef wyszkolenia): 1. Radwańska, 2. Jędrzejowska, 3. Świątek 4 . Linette, 5. Nowak.

1. Fibak, 2. Hurkacz, 3. Janowicz, 4. ex aequo: Kubot, Skonecki 5. ex aequo:, Fyrstenberg, Matkowski, Przysiężny, Hebda, Gąsiorek, Tłoczyński



Piotr Szczypka (komisja rewizyjna): 1. Radwańska, 2. Świątek, 3. Jędrzejowska, 4. Grzybowska, 5. Linette

1. Hurkacz, 2. Kubot, 3. Fibak, 4. Fyrstenberg, 5. Matkowski



Piotr Unierzycki (główny metodyk): 1. Jędrzejowska, 2. Świątek, 3. Radwańska, 4. Nowak, 5. Linette.

1. Tłoczyński, 2. Gąsiorek, 3. Kubot, 4. Fibak, 5. Janowicz



Paweł Motylewski (były trener U14, komentator): 1. Radwańska, 2. Świątek, 3. Jędrzejowska, 4. Linette, 5. Domachowska

1. Hurkacz, 2. Kubot, 3. Fyrstenberg/Matkowski, 4. Fibak, 5. Janowicz.



Dyrektorzy turniejów:



Krzysztof Jordan (Poznań): 1. Radwańska, 2. Jędrzejowska, 3. Świątek, 4. Nowak, 5. Ula Radwańska

1. Fibak, 2. Skonecki, 3. Hebda, 4. Kubot, 5. Nowicki.



Krzysztof Bobala (Szczecin): 1. Radwańska, 2. Świątek, 3. Jędrzejowska, 4. Linette, 5. Grzybowska.

1. Fibak, 2. Hurkacz, 3. Janowicz, 4. Kubot, 5. Skonecki.



Jakie nasuwają się wnioski? Wśród pań Jędrzejowska, Radwańska i Świątek są zawsze wymieniane w pierwszej trójce. Aga jest pierwsza 19 razy, Jadzia 17, a Iga 3. Wśród panów na pierwszym miejscu jest wymienionych sześciu tenisistów: Wojtek Fibak 23 razy, Władek Skonecki 7, Hubert Hurkacz 5, Ignacy Tłoczyński 3, a Łukasz Kubot i Jerzy Janowicz po raz. Tylko Świątek, Hurkacz i Kubot są aktywni i wciąż mogą wzbogacać swój dorobek. A może już w przyszłym roku Iga i Hubi sięgną po największe tytuły i tym samym staną się najwybitniejszymi postaciami w historii polskiego tenisa? Na to wszyscy czekamy.

Tomasz Tomaszewski, Polsat Sport