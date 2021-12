NBA: Bulls i Warriors gonią liderów konferencji

"Byki" grały w osłabionym składzie ze względu na liczne przypadki infekcji COVID-19, a do tego straciły Alexa Caruso, który w czasie poniedziałkowego meczu skręcił staw skokowy. Nie zawiódł jednak DeMar DeRozan, który zdobył 26 punktów - najwięcej ze wszystkich. Coby White dołożył 24, a dwucyfrową liczbę uzyskało łącznie sześciu koszykarzy gospodarzy.

Z bilansem 19-10 w Konferencji Wschodniej Bulls ustępują jedynie drużynie Brooklyn Nets (21-9), która w poniedziałek nie grała.

W San Francisco zespół Warriors do zwycięstwa poprowadził Stephen Curry, który zdobył 30 punktów - połowę z nich w ostatniej kwarcie. Gospodarze wygrali w niej 10 punktami, zaś w drugiej i do końcówki trzeciej to goście mieli do 15 "oczek" przewagi. Z dobrej strony pokazał się też Draymond Green, który popisał się triple double: 16 punktów, 11 zbiórek i 10 asyst.

"Wojowników" (25-6) na Zachodzie wyprzedza tylko ekipa Phoenix Suns (24-5), pauzująca w poniedziałek.

Bardzo dobrą formą wykazał się także w barwach Philadelphia 76ers Joel Embiid, który w wyjazdowym spotkaniu z Boston Celtics zdobył 41 punktów i miał 10 zbiórek. Dziewięć punktów uzyskał w ciągu ostatnich 82 sekund czwartej kwarty, dzięki czemu jego zespół zwyciężył 108:103.

W innych poniedziałkowych meczach Memphis Grizzlies ulegli Oklahoma City Thunder 99:102, koszykarze Utah Jazz pokonali Charlotte Hornets 112:102, a Los Angeles Clippers przegrali u siebie z San Antonio Spurs 92:116.

A.J., PAP