Sensacja w Pucharze Polski! Ekipa z PlusLigi odpadła z pierwszoligowcem

We wtorek 21 grudnia w 1/16 finału Tauron Pucharu Polski doszło do dwóch starć ekip z PlusLigi z drużynami grającymi poziom niżej. Niespodzianki nie było w Siedlcach, gdzie KPS przegrał z Asseco Resovią 0:3. Do sensacji doszło za to w Świdniku, gdzie Avia ograła Ślepsk Suwałki 3:1.