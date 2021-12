EBL: Świetna druga połowa Enea Zastalu i wygrana nad Legią Warszawa

Zielonogórzanie świetnie weszli w to spotkanie - po trójce Jarosława Zyskowskiego prowadzili już 7:0. Krok po kroku przeciwnicy odrabiali straty, a dzięki akcji Łukasza Koszarka zbliżyli się na dwa punkty. Później jednak dzięki Draganowi Apiciowi gospodarze cały czas utrzymywali przewagę. Nemanja Nenadić ustawił wynik po 10 minutach na 21:14. Po trójce Devoe Josepha w drugiej kwarcie Enea Zastal szybko odskakiwał na 10 punktów. Akcje Koszarka i Cowelsa lekko zmniejszały tę różnicę, ale to ekipa trenera Olivera Vidina kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Grzegorz Kulka w samej końcówce zbliżył jednak Legię do wyniku 43:40 na koniec pierwszej połowy.

ZOBACZ TAKŻE: Enea Zastal BC Zielona Góra i King Szczecin uzupełniły grono uczestników Pucharu Polski

Enea Zastal trzecią kwartę rozpoczął od… serii 7:0 i po trójce Jarosława Zyskowskiego znowu uciekł na 10 punktów. Pojedyncze akcje Kulki i Koszarka niewiele już zmieniały, ponieważ gospodarze grali bardzo konsekwentnie. Ostatecznie dzięki kolejnym trafieniom Andrzeja Mazurczaka oraz Devoe Josepha po 30 minutach było już 70:49. W kolejnej części spotkania ta przewaga wzrosła aż do 30 punktów po zagraniu Krzysztofa Sulimy. Później niewiele się już zmieniło, bo drużyna trenera Wojciecha Kamińskiego nie była w stanie nawiązać rywalizacji. Ostatecznie zielonogórzanie zwyciężyli aż 100:66.

Przed meczem odbyła się ceremonia zastrzeżenia przez zielonogórski klub numeru "55", z którym występował przez lata Koszarek, obecny zawodnik Legii Warszawa. Reprezentował on barwy Enea Zastalu w latach 2013-2021, zdobywając pięć tytułów mistrza Polski, trzy razy Puchar Polski i dwukrotnie Superpuchar. W minionym sezonie wywalczył wicemistrzostwo kraju.

Koszarek jest trzecim koszykarzem Zastalu, którego koszulka będzie wisieć pod kopułą hali CRS. Zastrzeżono także numery Mariusza Kaczmarka i Waltera Hodge'a.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Enea Zastal BC Zielona Góra - Legia Warszawa 100:66 (21:14, 22:26, 27:9, 30:17)

Enea Zastal BC Zielona Góra: Dragan Apic 19, Jarosław Zyskowski 15, Tony Meier 14, Devoe Joseph 11, Krzysztof Sulima 10, Nemanja Nenadic 8, David Brembly 7, Andy Mazurczak 5, Konrad Szymański 4, Przemysław Żołnierewicz 4, Nikodem Klocek 3, Branden Frazier 0

Legia Warszawa: Łukasz Koszarek 17, Grzegorz Kulka 15, Raymond Cowels III 10, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 8, Benjamin Didier-Urbaniak 7, Jure Skific 5, Adam Kemp 2, Jakub Sadowski 2, Szymon Kołakowski 0, Grzegorz Kamiński 0

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MC, plk.pl