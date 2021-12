MP w skokach: Wielka Krokiew gotowa na rywalizację o tytuły mistrzowskie

Praca przy właściwym przygotowaniu skoczni im. Stanisława Marusarza nie należała do najłatwiejszych, ponieważ przez kilka dni w stolicy polskich Tatr mocno sypało, a opadom okresowo towarzyszył silny wiatr nawiewający miejscami spore pokłady śniegu.

Według synoptyków pogoda w czwartek będzie całkiem niezła. Ma być wprawdzie pochmurnie, ale nie powinno padać. Temperatura wahać się będzie od minus 5 do minus 8 stopni. O ile prognozy się sprawdzą, to jedyne zakłócenia w postaci przerw w rywalizacji może powodować wiejący z kierunków południowych wiatr. Podmuchy w porywach mogą bowiem osiągać do 5 m/s.

Rywalizacja na Wielkiej Krokwi odbywać się będzie przy udziale publiczności. Do sprzedaży trafiło 950 biletów na miejsca w sektorze stojącym. Wejściówki w cenie 100 złotych dostępne są na portalu eBilet.pl.

W świątecznym konkursie będzie można zobaczyć wszystkich czołowych reprezentantów Polski. Tytułów wywalczonych na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle bronić będą Kamila Karpiel (AZS Zakopane) oraz Tomasz Pilch (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle).

Pierwszą serię konkursową kobiet zaplanowano o 17.05, dwadzieścia pięć minut później rywalizację mają rozpocząć seniorzy.

