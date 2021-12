W 1/16 finału Tauron Pucharu Polski dojdzie do starcia drużyn, które w poprzednim sezonie mierzyły się jeszcze na pierwszoligowych parkietach. Tym razem LUK Lublin przystąpi jednak do meczu z Chemeko-System Gwardia Wrocław jako przedstawiciel PlusLigi. Początek spotkania w środę 22 grudnia o 18:00. Transmisja na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go.