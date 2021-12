W 1/16 finału Tauron Pucharu Polski do Częstochowy zawitają ponownie gwiazdy światowego formatu. Exact Systems Norwid Częstochowa podejmie PGE Skrę Bełchatów. Początek spotkania w środę 22 grudnia o 18:00. Transmisja na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go.

PGE Skra przyjedzie do Częstochowy po ligowej wygranej przed własnymi kibicami z GKS-em Katowice. Dzięki temu bełchatowianie zajmują tuż przed końcem roku 5. miejsce w tabeli PlusLigi. W 2021 roku czeka ich jednak jeszcze wyjazdowe starcie w Radomiu, które odbędzie się 30 grudnia. Przed świętami PGE Skra postara się jeszcze o awans do 1/8 finału rozgrywek pucharowych.

- Mecz w tej rundzie Pucharu Polski jest tylko jeden, do tego na wyjeździe. Musimy być gotowi, bo rywale nie oddadzą nam zwycięstwa. Musimy je sobie wyszarpać, jak zawsze. Teraz będziemy mieli jeden dzień wolnego i potem musimy się przygotować do kolejnego meczu i podejść do rywala z respektem - mówi zawodnik bełchatowskiego klubu Robert Taht.

Częstochowian jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia czeka zaś wielkie sportowe święto, bo pod Jasną Górą dawno nie było tak renomowanej drużyny. Mateusz Zawalski nie może doczekać się pucharowego starcia. - Do naszego miasta przyjedzie topowa drużyna PlusLigi z zawodnikami światowej klasy w składzie. Serdecznie zapraszam na to spotkanie i liczę, że pokażemy się z dobrej strony – mówi siatkarz częstochowskiego zespołu.

