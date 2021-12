W pierwszym meczu środowych zmagań TAURON Pucharu Polski Krispol Września podejmie Cerrad Enea Czarnych Radom. Oba zespoły nie prezentują w tym sezonie najwyższej formy, ale nieco lepiej wygląda gra drużyny z Wielkopolski.



Wrześnianie zajmują dziewiąte miejsce w TAURON 1. Lidze i mają na koncie siedem zwycięstw oraz osiem porażek. W ostatniej kolejce rozegranej 18 grudnia triumfowali w starciu z SMS PZPS Spała, więc podejmą Czarnych w dobrych humorach.



Cerrad Enea Czarni Radom z kolei na dwanaście rozegranych spotkań przegrali aż osiem. Podopieczni Jakuba Bednaruka sprawili sensację pokonując Trefl Gdańsk i zdobyli cenne punkty w starciu ze Stalą Nysa, Cuprum Lubin oraz Ślepskiem Malow Suwałki. Na tym jednak dobre spotkania w ich wykonaniu się kończą, a w ostatniej kolejce dobitnie pokazał do Jastrzębski Węgiel wygrywając 3:0 kolejno w setach do 18, 9 i 22. Zwycięstwo we Wrześni będzie idealną okazją, aby przełamać złą passę.



Relacja i wynik na żywo meczu Krispol Września - Cerrad Enea Czarni Radom od godz. 17:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport