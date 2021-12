Ellis Simms kilka dni temu zadebiutował w Premier League w barwach Evertonu. Napastnik The Toffees ma polskie korzenie, ale sprawa jego gry dla naszej kadry jest skomplikowana, co podkreśla w rozmowie ze Sportowymi Faktami Maciej Chorążyk. - Z tego co mi wiadomo, rodzina nie poczyniła żadnych kroków, żeby skompletować polskie dokumenty - mówi szef skautingu zagranicznego w PZPN.