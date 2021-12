Plebiscyt PS i Polsatu: Przemysław Świercz

Mistrzostwem Polski zdobytym z Wisłą Kraków, a przede wszystkim brązowym medalem mistrzostw Europy rozegranych w Krakowie może pochwalić się sześciu ampfutbolistów, ale to Przemysław Świercz jest kapitanem reprezentacji Polski oraz jako pierwszy wzniósł trofeum za zwycięstwo w PZU Amp Futbol Ekstraklasie. Choć wrodzona skromność każe mu podkreślać, że są to sukcesy całych zespołów, to jednak Świercz przełamał o wiele więcej barier niż tylko te na boisku.

Lista 20 nominowanych w 87. Plebiscycie PS i Polsatu:

1. Maria Andrejczyk (lekkoatletyka)

2. Patryk Dobek (lekkoatletyka)



3. Paweł Fajdek (lekkoatletyka)



4. Hubert Hurkacz (tenis)



5. Sztafeta 4 x 400 m - Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska (lekkoatletyka)



6. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zillmann (wioślarstwo)



7. Malwina Kopron (lekkoatletyka)



8. Robert Lewandowski (piłka nożna)



9. Tadeusz Michalik (zapasy)



10. Karolina Naja, Anna Puławska (kajakarstwo)



11. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska (kajakarstwo)



12. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

13. Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar-Hill (żeglarstwo)

14. Kamil Stoch (narciarstwo klasyczne)



15. Iga Świątek (tenis)

16. Dawid Tomala (lekkoatletyka)

17. Anita Włodarczyk (lekkoatletyka)



18. Sztafeta mieszana 4 x 400 m - Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński, Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik (lekkoatletyka)



19. Bartosz Zmarzlik (żużel)



20. Piotr Żyła (narciarstwo klasyczne)

