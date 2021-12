26 marca 2022 roku Jan Błachowicz (28-9, 8 KO, 9 SUB) spróbuje wrócić do gry w kategorii półciężkiej UFC. Jego rywalem na gali w Columbus będzie wysoko notowany Aleksandar Rakic (14-2, 9 KO, 1 SUB). Jakie to będzie starcie dla byłego mistrza?

Polak stracił pas mistrzowski w październiku 2021 roku, przegrywając przez poddanie w drugiej rundzie z Gloverem Teixeirą. Bardzo szybko zapragnął wrócić do oktagonu, czego dowodem jest potwierdzenie przez największą organizację MMA na świecie jego pojedynku z Aleksandarem Rakiciem 26 marca 2022 roku na gali UFC w Columbus. Austriak ma na koncie dwie wygrane z rzędu z byłymi pretendentami do tytułu mistrza - Anthonym Smithem oraz Thiago Santosem.



Rakic to nr 3 kategorii półciężkiej, podczas gdy Błachowicz zajmuje pierwsze miejsce w rankingu.

"Cieszyński Książę" stwierdził już, że Austriak bardziej przypomina mu Dominicka Reyesa, którego znokautował, sięgając po tytuł dywizji półciężkiej, niż Israela Adesanyę, którego wypunktował na pełnym dystansie.

- Walczy z innej pozycji, chociaż oczywiście potrafi ją zmienić. Nie ma tylu przyruchów co Adesanya. Nie jest taki gibki. Na razie nie robiliśmy wspólnej analizy z trenerami - stwierdził w magazynie "Koloseum".

Błachowicz jest skoncentrowany na swoim celu.

- Walczyłem i z wyższymi, i niższymi, więc wystarczy odpowiedni sparingpartner... Nie chcę zastanawiać się nad wzrostem przeciwnika. Po co mam sobie to wkręcać do głowy? Jest taki rywal i trzeba z nim wygrać - dodał.

