Mateusz Gamrot (20-1-1NC, 7 KO, 5 SUB) ma na koncie trzy zwycięstwa z rzędu w organizacji UFC. Kolejne efektowne zwycięstwo w starciu z Diego Ferreirą wywołało dyskusje, kto może być następnym rywalem Polaka. Z kim może zmierzyć się "Gamer"?

Polski zawodnik radzi sobie coraz lepiej wśród najlepszych zawodników na świecie. Niedawno znokautował w drugiej rundzie Diego Ferreirę, przedłużając serię zwycięstw do trzech. Tym samym zadebiutował w rankingu UFC w kategorii lekkiej. Aktualnie zajmuje 12 miejsce.

Zobacz także: Skrót ostatniej walki Gamrota (WIDEO)

Z kim teraz może zmierzyć się Polak? Bezpośrednio po starciu z Ferreirą, Gamrot wyzwał do walki Michaela Chandlera.

- Wydaje mi się, że jest szansa na rywala z TOP 5 - ocenił były mistrz UFC w wadze półciężkiej Jan Błachowicz.



A co ma do powiedzenia sam zainteresowany?

- UFC musi tak zestawić zawodników, by im pasowało. Gdyby wskoczył Tony (Ferguson - przyp.red.), to byłoby super. Gregor (Gillespie - przyp.red) też byłby świetny. Tak naprawdę każdy z topu byłby wielką i głośną walką. To dopiero świeża sprawa, więc nie chcę myśleć o kolejnej walce. Jestem teraz w okresie rodzinnym, więc staram się o tym nie myśleć - stwierdził w magazynie "Koloseum".

Kto będzie następnym przeciwnikiem Mateusza Gamrota?

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jb, Polsat Sport