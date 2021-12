Mateusz Gamrot (20-1-1NC, 6 KO, 5 SUB) zapisał na swoje konto trzecie zwycięstwo w oktagonie UFC. Polak pokonał przez techniczny nokaut w drugiej rundzie Diego Ferreirę (17-5, 3 KO, 7 SUB). Reprezentant Brazylii nie był zdolny do kontynuowania walki po ciosie kolanem w korpus. W najważniejszym pojedynku gali Derrick Lewis (26-8-1NC, 20 KO, 1 SUB) znokautował w pierwszej rundzie Chrisa Daukausa (12-4, 11 KO). Sprawdźcie wyniki gali UFC Vegas 45.

Wyniki gali:

Karta główna:

120.2 kg.: Derrick Lewis (26-8-1NC, 20 KO, 1 SUB) pokonał Chrisa Daukausa (12-4, 11 KO) przez nokaut w pierwszej rundzie.

77.1 kg.: Belal Muhammad (20-3-1NC, 4 KO, 1 SUB) pokonał Stephena Thompsona (16-6-1, 7 KO, 1 SUB) jednogłośną decyzją sędziów.

52.2 kg.: Amanda Lemos (11-1-1, 7 KO, 2 SUB) pokonała Angelę Hill (13-11, 5 KO) niejednogłośną decyzją sędziów.

61.2 kg.: Raphael Assunção (28-8, 4 KO, 10 SUB) pokonał Ricky'ego Simóna (18-4, 5 KO, 3 SUB) przez nokaut w drugiej rundzie.

70.3 kg.: Mateusz Gamrot (20-1-1NC, 6 KO, 5 SUB) pokonał Diego Ferreirę (17-5, 3 KO, 7 SUB) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

65.8 kg.: Cub Swanson (28-12, 12 KO, 4 SUB) pokonał Darrena Elkinsa (26-10, 9 KO, 5 SUB) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

Karta wstępna:



83.9 kg.: Gerald Meerschaert (34-14, 6 KO, 25 SUB) pokonał Dustina Stoltzfusa (13-4, 2 KO, 5 SUB) przez poddanie (duszenie zza pleców) w trzeciej rundzie.

120.2 kg.: Justin Tafa (5-3, 4 KO) pokonał Harry'ego Hunsucker (7-5, 3 KO, 4 SUB) przez nokaut w pierwszej rundzie.

56.7 kg.: Melissa Gatto (8-0-2, 1 KO, 4 SUB) pokonała Sijarą Eubanks (7-7, 3 KO) przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie.

65.8 kg.: Charles Jourdain (12-4-1, 8 KO, 3 SUB) pokonał Andre Ewella (17-9, 7 KO, 4 SUB) jednogłośną decyzją sędziów.

61.2 kg.: Raquel Pennington (13-8, 1 KO, 3 SUB) pokonała Macy Chiasson (7-2, 2 KO, 2 SUB) przez poddanie (duszenie gilotynowe) w drugiej rundzie.

120.2 kg.: Don’Tale Mayes (9-4, 4 KO, 1 SUB) pokonał Josha Parisiana (14-5, 10 KO, 2 SUB) przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie.

70.3 kg.: Jordan Leavitt (9-1, 1 KO, 5 SUB) pokonał Matta Sayles'a (8-4, 6 KO, 1 SUB) przez poddanie (odwrotny trójkąt w drugiej rundzie.

mtu, Polsat Sport