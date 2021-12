Ronaldo w ciągu trzech sezonów spędzonych w Juventusie strzelił 101 goli w 135 meczach i dwukrotnie zdobył ze "Starą Damą" mistrzostwo Włoch, ale klub w tym czasie nie wyszedł poza ćwierćfinał Ligi Mistrzów.

Buffon wrócił w czerwcu do swojego pierwszego w dorosłej karierze klubu - Parmy, po prawie 20-latach w Juventusie, z którym wywalczył 10 tytuł mistrzów Włoch. Jedynie sezon 2018/19 spędził w Paris Saint-Germain.

- Juventus miał szansę wygrać Ligę Mistrzów w pierwszym roku, w którym on przybył, czyli w sezonie, kiedy ja byłem w Paris Saint-Germain. I nie mogłem zrozumieć, co się stało – powiedział Buffon amerykańskiej sieci telewizyjnej TUDN. - Kiedy wróciłem, pracowałem z Ronaldo przez dwa lata i dobrze sobie razem radziliśmy, ale myślę, że Juventus stracił to DNA zespołu - dodał.

Po raz ostatni turyński zespół grał w finale Ligi Mistrzów w sezonie 2016/17. - Doszliśmy do finału LM w 2017 roku, ponieważ byliśmy drużyną pełną doświadczenia, ale przede wszystkim byliśmy jednością i była bardzo silna rywalizacja o miejsca w zespole. Straciliśmy to z Ronaldo - stwierdził bramkarz, który w styczniu skończy 44 lata.

Juventus, którego bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, zajmuje obecnie piąte miejsce w Serie A, ze stratą 12 punktów do lidera Interu Mediolan.