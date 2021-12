Andrejczyk przed świętami nie próżnowała. Przez ostatnie tygodnie ciężko pracowała we Władysławowie.

"Tak naprawdę COS Cetniewo był pierwszym miejscem, do którego pojechałam w mojej karierze w kadrze narodowej. Był to więc taki sentymentalny powrót. Bardzo lubię tam pracować. To jeden z moich ulubionych ośrodków. Fajnie jest do tego miejsca przyjeżdżać w grudniu. Mimo że pogoda była trochę depresyjna, to było fajnie, bo mogłam pracować w ciszy i spokoju. Mogłam się faktycznie skupić na tej najcięższej pracy" - wskazała.

Dodała, że przygotowania idą zgodnie z planem, a cały jej team "ciśnie z robotą". Tak jednak trzeba w tym okresie.



"Nie mogę się już doczekać świąt Bożego Narodzenia. Nie wiem nawet do końca czemu, ale w tym roku jakoś szczególnie tak jest. Wigilię spędzimy u mnie na Suwalszczyźnie, a potem jedziemy do narzeczonego do Chorzowa, na pierwszy dzień świąt. Święta, tak czy siak, będą w rozjazdach. Kontakt z najbliższymi w tym czasie jest jednak dla mnie najważniejszy" - wskazała.

Jej ulubioną świąteczną potrawą są pierogi, ale to nie ona w rodzinnym domu tradycyjnie odpowiada za kulinaria.

"U nas w domu zawsze były podzielone obowiązki. Ja byłam główną dekoratorką. Dekorowałam wszystkie pomieszczenia i przede wszystkim choinkę. Bracia pomagali mamie w kuchni. Tak to się jakoś ułożyło" - powiedziała.

Święty Mikołaj do rodziny Andrejczyk przychodzi w Wigilię, tradycyjnie. "To nie Ameryka" - uśmiecha się oszczepniczka. Na śpiewanie kolęd naciska mama wicemistrzyni olimpijskiej.

"Mama nas ciśnie z tym tematem, ale my osobiście nie lubimy kolęd. Piosenki świąteczne są fajne, ale nie przepadam za kolędami.

W tym roku mam misterny plan w głowie. Mam już przygotowane przepisy na paszteciki z kapustą, ze szpinakiem. Robimy też ryżowy pudding. Mam nadzieję, że babci zasmakuje, bo wtedy będzie pewna, że ja sobie w życiu poradzę. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie i nie otruję bliskich" - dodała z uśmiechem.

Prezenty Andrejczyk ma już kupione od dawna, żeby mieć "czystą głowę".

Mówiąc o swoich rodzinnych stronach, przyznaje, że ludzie tam są naprawdę bardzo fajni.

"To, jakie wsparcie otrzymałam od mojego miasta i całego województwa w tym roku, jest nie do opisania. To niesamowite jak ludzie potrafią się cieszyć, kiedy jedna osoba od nich robi coś w wielkim świecie. To jest mega i jestem im niesamowicie wdzięczna" - dodała.

MM, PAP