- Patrząc na aspekt sportowy mogę być zadowolony. Cieszę się, że ten sezon różni się od poprzedniego. Mamy inny sztab trenerski i kilku nowych zawodników. Mamy niesamowitą atmosferę w drużynie. To powoduje, że czuję się dużo lepiej w tym sezonie - powiedział w magazynie #7Strefa Bartosz Bednorz.

Przyjmujący Zenita Kazań podkreśla, że w bieżących rozgrywkach czuje się znacznie lepiej niż w poprzednich. Jak stwierdził, to nie pierwsza taka sytuacja w jego karierze, gdy drugi sezon w klubie jest dla niego bardziej udany

- Zazwyczaj pierwszy rok w nowym klubie był dla mnie przeplatany w lepsze i gorsze chwile. Natomiast ten drugi był zawsze owocny. Ale przez to, że byłem na dwuletnich kontraktach, to po dwóch latach zmieniałem kluby. Teraz jestem w takim miejscu, że ciężko iść wyżej. Jestem na szczycie siatkarskim. Na pewno fajnie byłoby się na nim utrzymać - powiedzial.

Ponadto Bednorz opowiedział o różnicach pomiędzy trenerami, z którymi pracował w Kazaniu. Mowa o Vladimirze Alekno i Aleksieju Verbovie.

- Myślę, że trudno porównywać tych dwóch trenerów. Verbov jest młodym trenerem, jeszcze niedawno był zawodnikiem. Alekno jest legendą w Rosji. Wygrał tak naprawdę wszystko. To są jednak dwie zupełnie inne szkoły. Ta obecna szkoła służy nam wszystkim. To się przekłada na to, jak gramy. - zaznaczył.

27-latek podzielił się również planami na 2022 rok. Swoje ambicje sportowe pragnie nadal realizować w Zenicie.

- Mam kilka celów - prywatnych i sportowych. Chciałbym jak najlepiej grać w tym klubie, aby zapracować na swoją przyszłość tutaj. Jeżeli są tu sukcesy, to są kontrakty. Chcemy wygrać wszystko, co jest możliwe - podkreślił.

mtu, Polsat Sport