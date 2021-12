Podsumowanie roku 2021: Polska piłka klubowa

Wicemistrzostwo i Fortuna Puchar Polski dla Rakowa Częstochowa, mistrzostwo i katastroficzna formą jesienią Legii Warszawa. To z pewnością najważniejsze wydarzenia na polskim piłkarskim podwórku. Oprócz tego powrót do PKO Ekstraklasy Radomiaka, który zachwycił w ostatnich miesiącach swoich kibiców. Zapraszamy do krótkiego podsumowania ostatnich 12 miesięcy.