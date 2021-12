W niedzielę Paulo Sousa poprosił prezesa PZPN o rozwiązanie kontraktu i możliwość związania się z brazylijskim Flamengo. Choć Cezary Kulesza się nie zgodził, wygląda na to, że dni Sousy w roli selekcjonera polskiej kadry są policzone. Pojawia się więc pytanie - kto za Sousę?

Wśród dziennikarzy i kibiców natychmiast rozpoczęła się dyskusja na temat tego, kto mógłby zostać następcą portugalskiego szkoleniowca. Jedni szukają wśród zagranicznych kandydatów, inni sugerują zatrudnienie Czesława Michniewicza, a jeszcze inni chcą powrotu do kadry Adama Nawałki. W tej trzeciej grupie jest komentator Polsatu Sport, Bożydar Iwanow.



"Come back Adama Nawałki. Tak to widzę" - napisał krótko Iwanow na swoim twitterowym koncie.

Come back Adama Nawałki. Tak to widzę. — Bozydar Iwanow (@IwanowBozydar) December 26, 2021





Przypomnijmy - Nawałka prowadził polską kadrę w latach 2013-2018. Następnie krótko pracował w Lechu Poznań. Od marca 2019 roku pozostaje bezrobotny.

BS, Polsat Sport