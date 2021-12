Świąteczny mecz dla Anwilu.

Gospodarze świetnie weszli w świąteczne spotkanie i po akcji 2+1 Luke’a Petraska prowadzili 6:0. Straty odrabiał aktywny Mateusz Kostrzewski, ale to Anwil ciągle miał inicjatywę. Po późniejszej kontrze wykończonej przez Kamila Łączyńskiego uciekał nawet na osiem punktów. Ostatecznie dzięki Maciejowi Bojanowskiemu po 10 minutach było 23:14. Drugą kwartę Polski Cukier Pszczółka Start rozpoczął od serii 9:1 i po trójce Clevelanda Melvina przegrywał tylko punktem! Po chwili włocławianie odpowiedzieli na to siedmioma punktami bez reakcji rywali - dzięki temu ponownie byli spokojni o wynik. Jak się okazało - tylko na chwilę. Obie drużyny grały falami, a po zagraniu Jimmiego Taylora to goście prowadzili! Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 40:42.

W trzeciej kwarcie dzięki rzutom z dystansu Macieja Bojanowskiego i Jonaha Mathewsa wracali na prowadzenie. Ekipa trenera Tane Spaseva ciągle była jednak wymagającym rywalem, a nieźle prezentował się Taylor oraz debiutujący Mike Scott. Mecz był bardzo wyrównany - sytuacja zmieniała się właściwie co akcję. Ostatecznie po trójce Tweety’ego Cartera po 30 minutach był remis - po 62! Kolejna część meczu ponownie była bardzo zacięta - żadna z ekip nie potrafiła zbudować bezpiecznej przewagi. Dopiero po późniejszej akcji Mathewsa ekipa trenera Przemysława Frasunkiewicza uciekła na sześć punktów. W końcówce ważne trójki dodawali wcześniej wspomniany Mathews oraz Bell, a Anwil kontrolował wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie włocławianie zwyciężyli 90:81.

Po 17 punktów dla gospodarzy zdobyli Jonah Mathews i James Bell. W ekipie gości wyróżniał się Mateusz Kostrzewski z 21 punktami i 6 zbiórkami.

Anwil Włocławek - Polski Cukier Pszczółka Start Lublin 90:81 (23:14, 17:28, 22:20, 28:19)

Punkty:

Anwil Włocławek: James Bell 17, Jonah Mathews 17, Maciej Bojanowski 16, Kamil Łączyński 15, Luke Petrasek 10, Ziga Dimec 8, Kyndall Dykes 5, Marcin Woroniecki 2, Alex Olesinski 0, Szymon Szewczyk 0.

Polski Cukier Pszczółka Start Lublin: Mateusz Kostrzewski 21, Cleveland Melvin 15, Mateusz Dziemba 15, Jimmie Taylor 10, Elijah Wilson 9, Tweety Carter 5, Michaelyn Scott 4, Roman Szymański 2, Damian Jeszke 0, Mikołaj Stopierzyński 0, Bartłomiej Pelczar 0.

