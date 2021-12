EBL: Ogromne emocje w Hali Stulecia! Enea Zastal lepszy od WKS Śląska

Dogrywka była potrzebna, aby rozstrzygnąć hit Energa Basket Ligi w Hali Stulecia we Wrocławiu! Ostatecznie Enea Zastal BC Zielona Góra wygrał z WKS Śląskiem 88:85.

WKS Śląsk na początku spotkania miał sporo energii i świetnie pokazywał to na boisku. Po serii 12:0 i kolejnych akcjach Martinsa Meiersa oraz Aleksandra Dziewy było już 24:9. Dragan Apić, Nemanja Nenadić oraz Devoe Josepha starali się zmieniać sytuację, ale ostatecznie po trójce Travisa Trice’a po 10 minutach było 33:24. David Brembly swoim rzutem z dystansu dość szybko w drugiej kwarcie zbliżył Enea Zastal na cztery punkty. Po chwili jego kolejna akcja dała zielonogórzanom prowadzenie! Zespół trenera Andreja Urlepa mógł jednak liczyć na aktywność i skuteczność Dziewy oraz Justice’a - to pozwalało na ponowne uzyskanie prowadzenia. Dzięki rzutom wolnym Amerykanina po 30 minutach było 51:44.



Trzecią kwartę ekipa trenera Olivera Vidina rozpoczęła od serii 7:0 i po zagraniu Brembleya był już remis! Justice i Dziewa już po chwili ponownie dawali małą przewagę wrocławianom. Wszystko później zmieniał znowu Jarosław Zyskowski. Skrzydłowy trafiał jak natchniony (dziewięć punktów z rzędu!), a dzięki jego trójce po 30 minutach było 65:70! W kolejnej części meczu zagrania Trice’a oraz Kolendy oznaczały ponownie remis, a rzut wolny Karolaka dawał im prowadzenie. Spotkanie było bardzo wyrównane, a sytuacja zmieniała się właściwie co chwilę. Na 24 sekundy przed końcem rzut z dystansu Nemanji Nenadicia oznaczał następny remis! Ostatnia akcja należała do WKS Śląska, ale swojego rzutu nie trafił Trice, a to dało… dogrywkę!

Dodatkowy czas gry był… niezwykle wyrównany. Obie drużyny były już bardzo zmęczone, a przez to mniej skuteczne. Kluczowe okazały się rzuty wolne Andrzeja Mazurczaka. Później kolejne dodał Devoe Joseph i to zielonogórzanie cieszyli się ze zwycięstwa 88:85.

Najlepszym zawodnikiem gości był Jarosław Zyskowski, który rzucił 26 punktów. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Travis Trice z 21 punktami i 4 asystami.

Śląsk Wrocław – Enea Zastal BC Zielona Góra 85:88 po dogrywce (33:24, 18:20, 14:26, 16:11 - 4:7)

Śląsk Wrocław: Travis Trice 21, Aleksander Dziewa 17, Jakub Karolak 13, Martins Meiers 11, Kodi Justice 10, Ivan Ramljak 3, Cyril Langevine 4, Kerem Kanter 4, Łukasz Kolenda 2;

Enea Zastal BC Zielona Góra: Jarosław Zyskowski 26, Devoe Joseph 17, Nemanja Nenadic 16, David Brembly 12, Dragan Apic 10, Przemysław Żołnierewicz 3, Andy Mazurczak 2, Krzysztof Sulima 2, Tony Meier 0.

