Marcelo Mendez będzie nowym trenerem Asseco Resovii Rzeszów. Dla Argentyńczyka to powrót do europejskiej siatkówki po trzynastu latach.

Po pierwszej rundzie fazy zasadniczej zarząd klubu zdecydował się na rozstanie z Alberto Giulianim. Ekipa z Podpromia pod jego wodzą wygrała tylko pięć z dwunastu spotkań i plasuje się na siódmym miejscu w tabeli PlusLigi.

Patrząc na potencjał zespołu są to wyniki zdecydowanie poniżej oczekiwań. Aktualnie rzeszowianie tracą do lidera z Kędzierzyna-Koźla aż 21 oczek. Najwyższy czas, by zacząć odrabiać straty, a Mendez ma w tym pomóc.

ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Siatkarski rok w pigułce. Euforia, marzenia, wściekłość i nadzieja...

Szkoleniowiec ten dokonał niedawno dużej rzeczy, zdobywając brąz igrzysk olimpijskich z reprezentacją Argentyny, która nie była stawiana w roli faworyta do medalu. Być może będzie w stanie powtórzyć tę sztukę na polskich parkietach.

Sytuacja jest tym ciekawsza, że szkoleniowiec jest jednym z kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski, a zgodnie ze stanowiskiem prezesa Sebastiana Świderskiego, trener nie będzie mógł łączyć pracy w polskim klubie z prowadzeniem kadry.

Mendez wraca do europejskiej siatkówki po trzynastu latach, bo wtedy zakończył pracę z reprezentacją Hiszpanii. Potem przeniósł się do Sady Cruzeiro, z którą zdobyl sześć mistrzostw Brazylii oraz trzy tytuły Klubowego Mistrza Świata.

CM, Polsat Sport