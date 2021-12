NBA: Wysokie zwycięstwa Cavaliers i Spurs

Cavaliers zwyciężyli w pierwszej kwarcie zaledwie jednym punktem 35:34, zaś siłę pokazali w drugiej (37:21) i szczególnie w trzeciej (46:23). Po 22 punkty dla "Kawalerzystów" zdobyli Kevin Love (plus dziewięć zbiórek) i Darius Garland (osiem asyst). Triumfatorzy trafili 56 ze 106 rzutów z gry oraz 22 z 52 za trzy. W ekipie gości wyróżnił się Yuta Watanabe (26 pkt i 13 zbiórek).

Cavaliers zakończyli spotkanie z 45 "oczkami" na plusie, a niewiele brakowało aby w takich rozmiarach Spurs pokonali Pistons. Po trzech odsłonach wygrywali różnicą 39 punktów (119:80), ale ostatnią przegrali 25:29. "Ostrogi" do sukcesu poprowadził Keldon Johnson, zdobywca 27 punktów.

W zespole Pistons najskuteczniejszy był Hamidou Diallo 28 pkt. Ze względu na protokół zdrowotny dot. Covid-19 (lub kontuzje) w składzie było tylko dziewięciu zawodników. Zabrakło aż 11 oraz trenera Dwane'a Caseya.

Do składu Chicago Bulls wrócił Zach LaVine, zdobył 32 punkty (plus pięć asyst, cztery zbiórki) i przyczynił się do zwycięstwa nad Indiana Pacers 113:105. Miał bardzo duże wsparcie w takich graczach, jak DeMar DeRozan 24 pkt oraz Nikola Vucevic 16 pkt i 15 zbiórek.

W drużynie z Indianapolis brylował Caris LeVert 27 pkt i dziewięć asyst.

Niewiele ponad miesiąc temu Bulls ulegli Pacers 77:109.

W niedzielę znakomicie spisał się Nikola Jokic, który dla Denver Nuggets uzyskał 26 punktów, a także zebrał z tablic 22 piłki i zanotował osiem asyst. Zapisał też po dwa bloki i przechwyty. Jego klub na wyjeździe wygrał z Los Angeles Clippers 103:100.

W innym spotkaniu Washington Wizards przegrali z Philadelphia 76ers 96:117. W "Szóstkach" najlepszy był środkowy Joel Embiid - 36 punktów i 13 zbiórek.

CM, PAP