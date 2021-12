Adam Nawałka: Czy jestem gotów wrócić?

W obliczu ostatniej sytuacji z Paulo Sousą rozpoczęły się poszukiwania następcy Portugalczyka. Jednym z kandydatów do przejęcia kadry został Adama Nawałka. Jak były selekcjoner zareagował na te doniesienia?

Sądząc po wynikach, Adam Nawałka był najlepszym trenerem "Biało-Czerwonych" w XXI wieku. Awansował do ćwierćfinału Euro 2016. Dzięki osiąganym za jego kadencji wynikom Polska była losowana z pierwszego koszyka w eliminacjach, w rankingu FIFA awansowała nawet na piątą pozycję na świecie, do czego doszło w sierpniu 2017 r.

Jakie jest obecnie nastawienie Adama Nawałki?



- Czy jestem gotów wrócić? Reprezentacja Polski ponad wszystkim - powiedział Interii Adam Nawałka.

Prezes PZPN-u Cezary Kulesza na środę zwołał nadzwyczajne posiedzenie zarządu, by w tym gronie zastanowić się nad rozwiązaniem kryzysu w reprezentacji Polski po rejteradzie Sousy.

- Wprawdzie Jagiellonię trenował zanim ja przejąłem udziały w klubie, ale znam dobrze Adama Nawałkę z jego okresu pracy w reprezentacji Polski - powiedział Interii prezes Kulesza, który za kadencji Zbigniewa Bońka był wiceprezesem i podróżował z kadrą na wszystkie jej mecze.

Adam Nawałka z wydarzeniami kadry był na bieżąco

Co istotne, osiadły pod Krakowem Adam Nawałka śledził na bieżąco losy kadry. Co więcej, zna Paula Sousę z okresu, w którym Portugalczyk prowadził Fiorentinę, a Nawałka podróżował do niego w odwiedziny Jakuba Błaszczykowskiego. Pan Adam ceni warsztat Sousy, ale nie w całości. Nie popierał jego metody z wykorzystywaniem zawodników na innych niż nominalne pozycjach. Dla przykładu, Bartosz Bereszyński nie jest dla niego środkowym, tylko prawym obrońcą.

Poważnymi atutami Nawałki są też znajomość realiów pracy w kadrze, a zwłaszcza dobre kontakty z liderami "Biało-Czerwonych".

