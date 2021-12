Premier League: Manchester City ucieka rywalom

Zwycięstwo obrońcom tytułu w 16. minucie zapewnił Phil Foden. "The Citizens" mieli przewagę, ale kolejnego gola już nie zdobyli. Najbliżej był Aymeric Laporte, który w końcówce trafił do siatki, ale był na minimalnym spalonym.

To dziewiąta z rzędu wygrana City, którzy w tabeli mają osiem punktów przewagi nad Chelsea oraz dziewięć nad Liverpoolem. "The Reds" rozegrali jednak o jeden mecz mniej.

ZOBACZ TAKŻE: Gigantyczne odszkodowanie! Sousa słono zapłaci

To, co udało się podopiecznym trenera Josepa Guardioli, czyli utrzymać do końca minimalne prowadzenie, nie powiodło się piłkarzom Chelsea. "The Blues" wygrywali od 28. minuty, kiedy na listę strzelców wpisał się Belg Romelu Lukaku. W doliczonym przez sędziego czasie gry wyrównał jednak Danny Welbeck.

Moder wybiegł na boisko w podstawowym składzie, a zmieniony został w 88. minucie. Brighton z 24 pkt jest na 10. pozycji.