"Chcę podziękować za to wzbogacające i zaszczytne doświadczenie. Zbigniewowi Bońkowi za szansę pracy dla tego świetnego kraju, Polski. Piłkarzom za pouczające doświadczenie i waszą ciężką pracę. Pracownikom PZPN za zapewnianie nam najlepszych warunków do osiągania naszych celów. Kibicom za wsparcie dla naszej drużyny w dobrych i pełnych wyzwań czasach. Wierzcie i miejcie pewność siebie i do zobaczenia w Katarze!" - napisał Portugalczyk.

ZOBACZ TAKŻE: Gigantyczne odszkodowanie! Sousa słono zapłaci

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Paulo Sousa (@paulosousa6official)

W środę Cezary Kulesza poinformował o rozwiązaniu umowy z Sousą. Kilka dni temu szkoleniowiec powiadomił prezesa PZPN, że chce odejść z reprezentacji i zostać trenerem Flamengo. Po negocjacjach dotyczących warunków rozstania, Portugalczyk stał się wolnym trenerem. Niedługo później klub z Rio de Janeiro opublikował komunikat, w którym ogłosił, że Sousa objął stanowisko pierwszego trenera zespołu.

Odejście z PZPN będzie kosztowało 51-latka i jego sztab łącznie około dwa miliony złotych odszkodowania. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego następcą. Aktualnie faworytem do objęcia kadry wydaje się być Adam Nawałka.

mtu, Polsat Sport