Tokio 2020: Czołowe skatebordzistki z olimpijską nagrodą fair play

Okamoto, jedna z faworytek, prowadziła przed decydującą rundą rywalizacji w konkurencji park, ale w ostatnim przejeździe popełniła błąd, który kosztował ją nie tylko utratę pozycji liderki, ale i medalu, bo zajęła czwarta lokatę.

Pozostałe zawodniczki, po zakończeniu zmagań, w uznaniu jej umiejętności poniosły Okamoto na swoich barkach, jakby to ta nastolatka z Japonii zdobyła olimpijskie złoto.

Nagroda fair play igrzysk trafiła do: triumfatorki, innej japońskiej nastolatki - Sakury Yosozumi, drugiej - Kokony Hiraki, trzeciej Brytyjki Sky Brown oraz Australijki Poppy Olsen, Amerykanki Bryce Wettstein i Brazylijek Dory Varelli i Yndiary Asp.

"Gratulacje dla zawodniczek rywalizujących na deskorolce. Zasłużyły na tę nagrodę. Sport uczy nas dążenia do doskonałości i fair play we wszystkim, co robimy - życia w pokoju, przyjaźni i solidarności z drugą osobą, szacunku do samego siebie i innych" - powiedział przewodniczący MKOl Thomas Bach po ogłoszeniu werdyktu.

Nagroda fair play igrzysk jest przyznawana od 2008 r. W skład jury weszli m.in. księżniczka Liechtensteinu Nora oraz przewodnicząca Komisji Sportowej MKOl była fińska hokeistka Emma Terho, a także prezes CIFP Węgier Jeno Kamuti, były florecista, dwukrotny wicemistrz olimpijski (1968 i 1972).

Do nagrody nominowanych było 13 przedstawicieli różnych dyscyplin olimpijskich, w tym m.in. judoczki Raz Hershko z Izraela i Tahani Alqahtani z Arabii Saudyjskiej, które rywalizowały na tatami, choć stosunki polityczne między obydwoma krajami są napięte, czy węgierska płotkarka Luca Kozak, która pomogła wstać Jamajce Yanique Thompson po tym, jak obydwie upadły podczas półfinałów na 100 metrów przez płotki.

Nieolimpijska nagroda fair play za 2021 została przyznana w październiku, Otrzymała ją piłkarska reprezentacja Danii za postawę wobec tragicznego wydarzenia z udziałem Christiana Eriksena podczas mistrzostw Europy. Zawodnik doznał ataku serca w trakcie meczu z Finlandią (0:1).

CIFP został założony w 1963 r. Nagrody przyznawane są corocznie i osobno w latach igrzysk, osobom, zespołom i fundacjom w uznaniu ich zaangażowania na rzecz fair play.

CM, PAP