W programie Koloseum prowadzący wraz z gośćmi dyskutowali na temat najlepszej walki w mijającym roku. Do dyskusji dołączyła Joanna Jędrzejczyk, która zapowiedziała swój powrót do oktagonu UFC. - Za rok nie dam wam powodów do dyskusji na temat walki roku, bo to będzie pojedynek z moim udziałem - powiedziała.