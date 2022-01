Wypożyczenie Macieja Rosołka do Arki Gdynia zostało skrócone, ze względu na jego słabą dyspozycję w obecnym sezonie. Legia Warszawa odzyskała więc napastnika już teraz i nie będzie musiała czekać na niego do końca rozgrywek. Przypomnijmy, że 20-latek pomógł w wywalczeniu legionistom ostatniego tytułu mistrzowskiego.

Maciej Rosołek został wypożyczony z Legii Warszawa do Arki Gdynia 1 stycznia 2021 roku. Początkowo szło mu bardzo dobrze, bowiem od lutego do czerwca ubiegłego roku strzelił dla "Żółto-Niebieskich" 11 goli (10 w Fortuna 1 Lidze i 1 w Fortuna Pucharze Polski), oraz zanotował 2 asysty (po jednej w lidze i pucharze). Nic więc dziwnego, że został uznany za "brakujący element gdyńskiej układanki" i przed kolejnym sezonem Legia i Arka ustaliły, że wypożyczenie zawodnika zostanie przedłużone do końca sezonu 2021/2022.

Niestety 20-latek nie utrzymał wysokiej formy i na przestrzeni 14 meczów obecnych rozgrywek zdobył tylko jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Arka zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi i jej szansa na powrót do piłkarskiej elity zdaje się oddalać. W tej sytuacji nie pomagał brak skuteczności jednego z głównych napastników, wobec czego prezes Arki Michał Kołakowski podjął decyzję o przedwczesnym rozstaniu z Rosołkiem.

Dla Legii może to być pozytywna informacja, ponieważ napastnika bardzo dobrze zna zarówno obecny trener mistrzów Polski Aleksandar Vuković, jak i świeżo upieczony dyrektor sportowy klubu Jacek Zieliński. Być może wspomniana dwójka będzie w stanie wpłynąć na młodego piłkarza i pomóc mu w powrocie do optymalnej formy. Ta z kolei bardzo by się przydała, zważywszy na fakt, że legioniści zajmują obecnie przedostatnie miejsce w tabeli, a niebawem z klubem może rozstać się kilku ofensywnych zawodników, jak choćby Tomas Pekhart czy Rafa Lopes, Chęć odejścia z klubu wyraził ostatnio nawet Mahir Emreli.

Po 18 meczach obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy Legia z dorobkiem 15 punktów zajmuje 17. miejsce w ligowej tabeli, za Górnikiem Łęczna i Wartą Poznań, ale przed Bruk-Bet Termaliką. Aktualny mistrz Polski odpadł już również z europejskich pucharów, mimo wygrania dwóch pierwszych meczów (ze Spartakiem Moskwa i Leicester City F.C.) W ostatnim czasie z funkcji trenera warszawian zrezygnował Marek Gołębiewski, a jego miejsce zajął znany przy Łazienkowskiej Aleksandar Vuković.

AŁ, Polsat Sport