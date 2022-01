"Fakt że Kamil Stoch nawet nie zakwalifikował się do konkursu w Innsbrucku i został wycofany z turnieju musi być jak uderzenie w twarz dla narodu, który wręcz szaleje za skokami narciarskimi. Obawialiśmy się go najbardziej, lecz to nie on okazał się naszym najgroźniejszym rywalem, lecz Ryoyu Kobayashi" - zaznaczył dziennik "Dagbladet".

"Teraz Stoch przerwał TCS i jedzie do domu ze zrozumiałymi dla nas łzami w oczach i rozdartym sercem" - ocenił kanał telewizji NRK.

"Dyspozycja polskich skoczków jest dla nas tak zaskakująca, że aż niezrozumiała. Kamil Stoch, który w sezonie 2017/18 wygrał wszystkie cztery konkursy jest razem z Kobayashim i Svenem Hannawaldem, którzy też dokonali tej sztuki, jednym z trzech króli w 70-letniej historii tej imprezy. Nagle nie jest nawet cieniem samego siebie" - skomentował portal informacyjny "Nettavisen".

MC, PAP