Stoch nie zakwalifikował się do wtorkowego konkursu w Innsbrucku, w kolejnych zawodach w Bischofshofen także nie wystartuje. Nie wystąpi również w konkursach Pucharu Świata w Bischofshofen w dniach 8 i 9 stycznia, gdzie zaplanowane są zawody indywidualne i drużynowe.

ZOBACZ TAKŻE: "Gdybym był na miejscu polskich skoczków, postawiłbym na spokojne treningi"

"Sztab szkoleniowy podjął decyzję o wycofaniu Kamila Stocha z TCS i kolejnych zawodów PŚ. Jutro Kamil wróci do Polski. Do końca tygodnia ważny będzie odpoczynek, a później trening motoryczny. Trening na skoczni w następnej kolejności" - poinformował PZN.

"W miejsce Kamila Stocha nie zostanie powołany żaden zawodnik. Pozostali członkowie Kadry A jutro ruszą na zgrupowanie do Planicy, które potrwa do piątku. Stamtąd reprezentacja uda się na kolejne zawody COC - jeżeli się odbędą, jeśli nie - wtedy wrócą do kraju na zawody FIS Cup" - napisano.

Sztab szkoleniowy podjął decyzję o wycofaniu Kamila Stocha z TCS i kolejnych zawodów PŚ. Jutro Kamil wróci do Polski. Do końca tygodnia ważny będzie odpoczynek, a później trening motoryczny. Trening na skoczni w następnej kolejności.

___#skijumpingfamily #skijumping #pzn — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 3, 2022

W miejsce Kamila Stocha nie zostanie powołany żaden zawodnik. Pozostali członkowie Kadry A jutro ruszą na zgrupowanie do Planicy, które potrwa do piątku. Stamtąd reprezentacja uda się na kolejne zawody COC - jeżeli się odbędą, jeśli nie - wtedy wrócą do kraju na zawody FIS Cup. — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 3, 2022

MC, Polsat Sport