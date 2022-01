22 grudnia Jastrzębski Węgiel rozgrywał spotkanie 1/16 Pucharu Polski. Pokonał wówczas StalPro Joker Piła 3:0. Dzień później siatkarze mogli rozpocząć swoje świąteczne urlopy. Zasłużony odpoczynek miał obowiązywać do 28. dnia ostatniego miesiąca kalendarza, czyli 2 dni po świętach.

W wyżej wspomnianym meczu z powodu urazu nie mógł wystąpić Stephen Boyer. Francuz już wtedy przechodził zajęcia rehabilitacyjne po operacji zespolenia złamanej kości śródręcza. Zabieg odbył się ubiegłego miesiąca w Bordeaux, a 9 grudnia zawodnik wrócił do Polski, by w klubie kontynuować rehabilitację.

Urodzony w Saint-Denis siatkarz wykorzystał czas urlopu, by wrócić do ojczyzny i spędzić święta w rodzinnej atmosferze z bliskimi. 29 grudnia zawodnicy mieli stawić się na pierwszym treningu po świętach. Zabrakło jednak na nim Boyera...

Zawodnik do tej pory nie stawił się w klubie, a jak podaje Przegląd Sportowy, przedstawiciele Jastrzębskiego Węgla już kilkukrotnie kontaktowali się z Francuzem. Ten zapewniał, że niebawem zjawi się w klubie i rozpocznie treningi w drużyną. Nie miało to jednak przełożenia na rzeczywistość.

O komentarz w sprawie poproszono agenta zawodnika - Georgesa Matijasevicia. Ten jednak jedyne co zrobił, to odesłał dziennikarzy do klubu. W dalszym ciągu jednak nie otrzymano żadnego oficjalnego stanowiska ze strony władz Jastrzębskiego Węgla.

Zatem w Jastrzębskim Węglu teraz już nie tylko zastanawiają się, kiedy Stephen Boyer wróci na parkiet. Dodatkowo dołączył niepokój związany z nieoczywistą datą powrotu Francuza do samej Polski oraz nastawieniem zawodnika.

