ZAKSA idzie w tym sezonie ligowym jak burza. Trzynaście spotkań, trzynaście wygranych i zaledwie sześć straconych setów - to bilans drużyny z Kędzierzyna-Koźla. Naturalnie skutkuje to pierwszym miejscem w tabeli. Do tego dochodzą jeszcze dwie wygrane w Lidze Mistrzów. Jeżeli nie liczyć porażki w Superpucharze Polski, to ZAKSA może mówić o idealnej pierwszej części sezon.

Na drugim końcu tabeli znajduje się Stal. Drużyna prowadzona przez Daniela Plińskiego zanotowała dwanaście porażek z rzędu w lidze i dopiero wygrana z LUK Lublin w ostatniej kolejce w 2021 roku poprawiła humory siatkarzy z Nysy. Później doszło jeszcze zwycięstwo z Chrobrym Głogów w Pucharze Polski.

Dotychczasowo obie ekipy spotykały się ze sobą trzykrotnie i zapewne nikogo nie dziwi fakt, że Stal nie ugrała w tych meczach nawet seta. Tym razem również się na to nie zapowiada.

Relacja i wynik na żywo z meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Stal Nysa na Polsatsport.pl.

IM, Polsat Sport