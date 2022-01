PlusLiga nie zwalnia tempa. W meczu 14. kolejki PGE Skra Bełchatów zmierzy się przed własną publicznością z Cuprum Lubin. Transmisja meczu PGE Skra Bełchatów - Cuprum Lubin w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Bełchatowianie są zdecydowanym faworytem tego spotkania, między innymi dlatego, że plasują się zdecydowanie wyżej w ligowej tabeli. Z dorobkiem 27 oczek zajmują piątą lokatę, a lubinianie są na jedenastej pozycji z 12 punktami na koncie.

Dodatkowo podopieczni Slobodana Kovaca z poprzednich dwóch meczów wychodzili zwycięsko. Pokonali u siebie 3:1 GKS Katowice, a rok zakończyli zwycięstwem 3:0 z Cerrad Enea Czarnymi Radom, tym samym jako ostatni rozgrywając mecz w słynnej hali MOSiR Radom ze złotym sufitem.

Siatkarze Cuprum podejdą do spotkania w zdecydowanie słabszych nastrojach, bo po trzech z rzędu porażkach. Faktem jest jednak, że ekipa Pawła Ruska mierzyła się z czołowymi drużynami ligi, jak Jastrzębski Węgiel, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Asseco Resovią, zmotywowaną po zmianie trenera.

Gracze PGE Skry mają z "Miedziowymi" rachunki do wyrównania. Przegrali z nimi bowiem dwa poprzednie mecze u siebie w PlusLidze. Co ciekawe, były to jedyne wygrane lubinian. Bilans wszech czasów zdecydowanie przemawia na korzyść bełchatowian, którzy wygrali aż 13 potyczek.

Ostatnie bezpośrednie starcie ligowe padło łupem PGE Skry. Czy podobnie będzie i tym razem?

