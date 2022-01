Jakub Przygoński wraca do gry na Dakarze!

Naprawdę dobrze zakończył się 4. etap rajdu Dakar dla jadących z numerem 203 Kuby Przygońskiego i Timo Gottschalka z Orlen Team. Ten najdłuższy, 450 km odcinek pokazał, iż auto polsko-niemieckiej załogi jest znacznie szybsze niż dotychczas! To pozwliło Przygońskiemu wspiąć się o dwa oczka wyżej w klasyfikacji generalnej Dakaru i zajmuje w tej chwili 7. pozycję. Dzisiejszy odcinek zaś Kuba i Timo ukończyli na 8. pozycji.

- Najdłuższy odcinek na Dakarze kończymy w dobrych humorach. Dzisiejsza trasa była mixem wszelkich możliwości jeśli chodzi o teren - były wydmy, długie proste, kamienie, przejazdy przez rzeki i dużo błota i do tego bardzo trudna nawigacja przez cały odcinek, ale przede wszystkim był to dla nas odcinek, którym wróciliśmy do gry, auto jest szybsze, i jesteśmy zadowoleni - mówi na gorąco Kuba Przygoński.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wypowiedź Jakuba Przygońskiego w załączonym materiale wideo.

KN, Informacja prasowa