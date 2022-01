Już niebawem poznamy nazwisko nowego selekcjonera polskich siatkarzy. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Serb Nikola Grbić.

Jak poinformował znany włoski dziennikarz Gian Luca Pasini, Grbić i PZPS doszli do porozumienia. To właśnie Serb będzie następcą Vitala Heynena na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. 48-latek, pracujący obecnie w Sir Safety Perugia, ma podpisać kontrakt obowiązujący do igrzysk olimpijskich w Paryżu, które odbędą się w 2024 roku.

Grbić był numerem jeden na liście prezesa PZPS Sebastiana Świderskiego. Nie zmieniło tego stanowisko prezesa Perugii Gino Sirciego, który nie chciał się zgodzić na to, by 48-latek pracował jednocześnie w jego klubie i reprezentacji Polski. Wygląda na to, że musiał ustąpić.

Nazwiska nowych selekcjonerów reprezentacji zostaną ogłoszone 12 stycznia podczas wyjazdowego posiedzenia zarządu PZPS w Gliwicach.

Grbić to jeden z najbardziej znanych i utytułowanych siatkarzy swojego pokolenia. Jako rozgrywający dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, był mistrzem Włoch oraz Rosji. Z reprezentacją Jugosławii sięgnął po złoto mistrzostw Europy i złoto olimpijskie. Jako trener od 2014 roku. Prowadził m.in. reprezentację Serbii i Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, z którą wygrał Ligę Mistrzów w 2021 roku.

MC, Polsat Sport