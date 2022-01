PlusLiga: Terminarz i plan transmisji meczów 15. kolejki

Po Nowym Roku rozgrywki PlusLigi nabrały rozpędu. Dopiero co skończyła się 14. kolejka gier, a przed nami już następna seria spotkań, w której nie zabraknie interesujących konfrontacji. Gdzie oglądać mecze? Sprawdź terminarz i plan transmisji 15. kolejki PlusLigi.

Ostatni mecz czternastej kolejki rozegrano w czwartek, a już na piątek zaplanowano inaugurację kolejnej serii gier. Otworzy ją spotkanie Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cerrad Enea Czarni Radom. Zdecydowanym faworytem będą gospodarze, którzy mają na koncie 40 punktów i bilans meczów 14–0. Siatkarze z Radomia sprawili ostatnio niespodziankę w stolicy, ale w Kędzierzynie-Koźlu będzie o to trudniej.

Zobacz także: Niespodziewany bohater meczu PlusLigi! W polu zagrywki wychodziło mu niemal wszystko (WIDEO)

Pierwszy mecz, który miał zostać rozegrany w sobotę Cuprum Lubin – Projekt Warszawa, został przełożony na inny termin. Powodem takiej decyzji były pozytywne wyniki na obecność koronawirusa w drużynie z Warszawy.

Przesunięto godzinę meczu Indykpol AZS Olsztyn – PGE Skra Bełchatów, które zostanie rozegrane w Iławie w sobotę o godzinie 14:45. Kolejne spotkaniu Stal Nysa – Jastrzębski Węgiel ma zdecydowanego faworyta. Siatkarzy Stali po wyprawie do Kędzierzyna-Koźla czeka kolejne trudne spotkanie.

W niedzielę dojdzie do Asseco Resovia – GKS Katowice. Obie drużyny wygrały swoje pierwsze tegoroczne mecze, kto zdoła to powtórzyć? Siatkarze z Rzeszowa wychodzą ostatnio z dołka. W meczach pod wodzą nowego trenera Marcelo Mendeza pokonali Cuprum (3:1) oraz Indykpol AZS (3:0). Mecz z ekipą z Katowic będzie okazją do rewanżu za jesienną porażkę 0:3. W drugiej niedzielnej konfrontacji Aluron CMC Warta Zawiercie – Trefl Gdańsk faworytami będą gospodarze.

Rywalizację w 15. kolejce zakończy poniedziałkowe spotkanie LUK Lublin – MKS Ślepsk Malow Suwałki. Dla beniaminka będzie to szansa na przełamanie po serii czterech porażek. Suwalczanie również rozpoczęli roku od przegranej. Jeśli chcą opuścić przedostatnie miejsce w tabeli, muszą zacząć punktować.

Terminarz i plan transmisji meczów 15. kolejki PlusLigi:

2022-01-07: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cerrad Enea Czarni Radom (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-08: Indykpol AZS Olsztyn – PGE Skra Bełchatów (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-08: Stal Nysa – Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport Extra)

2022-01-09: Asseco Resovia – GKS Katowice (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-09: Aluron CMC Warta Zawiercie – Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-10: LUK Lublin – MKS Ślepsk Malow Suwałki (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

Mecz Cuprum Lubin – Projekt Warszawa - zaplanowany na sobotę 8 stycznia (godzina 14.45), został przełożony.

RM, Polsat Sport